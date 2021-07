Synchronoss nomeia Christina Gabrys como Diretora Jurídica

BRIDGEWATER, N.J., July 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR), líder global e inovadora de nuvem, mensagens e produtos e plataformas digitais, anunciou hoje a nomeação de Christina “Chrissy” Gabrys como Diretora Jurídica. Gabrys irá substituir Ronald Prague que está renunciando após 15 anos na empresa em busca de outros interesses. Na sua nova função, Gabrys irá supervisionar todos os assuntos jurídicos da empresa.

“Ron teve um papel significativo na formação da Synchronoss que somos hoje. Sua liderança na negociação e no fechamento de contratos com clientes, no fechamento de aquisições e em outros empreendimentos financeiros da empresa – incluindo sua contribuição para a recapitalização recente e bem-sucedida da empresa – foi inestimável e ele fará muita falta”, disse Jeff Miller, Presidente e CEO da Synchronoss. “Gostaria de agradecer a Ron por toda a sua contribuição para com a nossa empresa. Ele sempre foi considerado parte da família Synchronoss e desejamos a ele felicidades nos seus novos empreendimentos. Ron também implementou um plano de transição completo que irá permitir que Chrissy assuma rapidamente suas novas responsabilidades na equipe de liderança sênior.”

Recentemente, Gabrys atuou como Assistente do Diretor Jurídico e como Diretora de Conformidade da Synchronoss, onde trabalhou com clientes e parceiros globais. Como Diretora de Conformidade da empresa, ela atualizou o programa de conformidade para garantir o uso das melhores práticas de políticas e procedimentos corporativos, e de governança de toda a empresa. Gabrys passou a fazer parte da Synchronoss com a aquisição da Openwave Messaging, onde ela era consultora jurídica das Américas e da APAC.

“Tenho a honra de assumir a posição de Diretora Jurídica e estou pronta para trabalhar com os membros da equipe da Synchronoss em todo o mundo para capacitar nossos clientes a se conectarem com os assinantes de maneira confiável e significativa”, disse Gabrys. “Eu também quero expressar meu sincero apreço a Ron. Sua orientação e planejamento diligente abriram o caminho para uma transição perfeita para o meu novo cargo.”

Sobre a Synchronoss

A Synchronoss tecnologia(NASDAQ: SNCR) cria software que capacita empresas ao redor do mundo a se conectarem com seus assinantes de forma confiável e significativa. O conjunto de produtos da empresa ajuda a agilizar as redes, simplificar a integração e envolver os assinantes, permitindo novos fluxos de receita, redução dos custos e aumento da velocidade no mercado. Centenas de milhões de assinantes confiam nos produtos da Synchronoss que se mantêm em sincronia com as pessoas, serviços e os conteúdos que elas gostam. É por isso que mais de 1.500 funcionários talentosos da Synchronoss em todo o mundo se esforçam todos os dias para reimaginar um mundo em sincronia. Saiba mais em www.synchronoss.com

Contato com a Mídia

Em nome da Synchronoss:

Anais Merlin, CCgroup UK

Diane Rose, CCgroup US

E: synchronoss@ccgrouppr.com