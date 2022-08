We Are One, le plus grand groupe de jeunes bénévoles, se lance en Corée

NEW YORK, 3 août, 2022 /PRNewswire/ – « New Heaven New Earth », l’église Shincheonji de Jésus, le Temple du tabernacle du témoignage, a lancé un groupe de jeunes bénévoles appelé We Are One composé de 70 000 membres en Corée du Sud et de 20 000 membres à l’étranger.

La cérémonie de lancement a eu lieu le 30 juillet à l’hôtel K à Yangjae-dong à Séoul en Corée du Sud. Plus de 1 000 représentants ont assisté à l’événement en personne et 90 000 volontaires ont participé à la diffusion en direct. La cérémonie comprenait des spectacles en direct et une séance de photos commémoratives. La distanciation sociale en lien avec le Covid-19 était en place et les participants devaient porter des masques et faire prendre leur température avant de rentrer.

Pour commémorer le lancement de We Are One, 70 000 jeunes vont faire des dons de sang dans 17 villes, dont Séoul, Busan, Incheon et Daegu, en Corée du Sud. La campagne de don de sang débutera le 27 août et se poursuivra pendant trois mois.

« Félicitations pour le lancement du groupe de jeunes bénévoles de Shincheonji, We Are One », a déclaré Eom Jae-yong, président du centre de sang de Séoul Sud de la Croix-Rouge coréenne lors d’un discours de félicitations. « Je vous remercie également d’avoir choisi de participer à la première activité bénévole, à savoir une campagne de don de sang. Nous espérons que cela sera d’une grande aide pour faire face à la réapparition de Covid-19 et à la situation de crise. »

Outre le don de sang, We Are One prévoit de s’attaquer aux défis nationaux et aux crises internationales. Le groupe se concentrera sur le service d’assistance, la création d’un environnement durable, la paix dans le monde et l’éducation.

« Nous avons beaucoup discuté des problèmes auxquels les jeunes sont confrontés aujourd’hui et de leurs solutions », a déclaré Hong Jun-soo, PDG de We Are One. « Le groupe de bénévoles de We Are One compte de nombreux membres aux talents variés, tels que des entrepreneurs, des chargé de planning, des designers, du personnel médical et des experts en protection sociale. Avec eux, nous résoudrons les problèmes de la jeune génération et prendrons l’initiative de créer un monde meilleur. »

Le président de l’église Shincheonji, Lee Man-hee Lee, a également assisté à la cérémonie de lancement. « Nous sommes nés à cette époque et avons l’obligation d’illuminer et de développer cette époque », a déclaré le président Lee. « Si Dieu le Créateur est avec nous, rien n’est impossible. Jésus a dit d’aimer son prochain comme soi-même. Les autres passent avant tout. Unissons-nous et créons un monde meilleur. »

Contact :

Gina Del Gigante

6466287365

Revelation@SCJAmericas.org