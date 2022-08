West Africa LNG Group Obtient un Crédit Relais pour le Terminal d’Importation de GNL en Guinée 

WESTLAKE VILLAGE, Californie , 22 août 2022 /PRNewswire/ — West Africa LNG Group (WALNG) a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un tour de financement par actions avec un groupe d’investisseurs basé aux États-Unis.

“Nous sommes ravis de réaliser cet investissement qui nous fournit les ressources financières nécessaires pour financer nos activités opérationnelles alors que nous finalisons les accords d’écoulement à long terme avec les sociétés minières en Guinée”, a déclaré l’ancienne ambassadrice Patricia Moller, présidente de WALNG. “Ce financement nous donne également une plus grande flexibilité dans nos négociations avec des partenaires stratégiques et financiers potentiels qui ont exprimé un vif intérêt à participer au projet transformateur de GNL en Guinée”, a ajouté Mme Moller.

Abritant certaines des ressources naturelles les plus abondantes et des minéraux de la plus haute qualité au monde, la Guinée a longtemps souffert d’un grave manque d’énergie pour développer son économie et améliorer la vie de sa population. En réponse à la demande du gouvernement guinéen, qui souhaite disposer d’une source de carburant à prix compétitif, disponible en abondance et écologiquement durable, WALNG développe un terminal d’importation de gaz naturel liquéfié (GNL) et un réseau de distribution en Guinée. La société est actuellement en discussion active avec plusieurs investisseurs stratégiques et financiers ainsi qu’avec des clients potentiels.

Le projet Guinea LNG fournira des quantités commerciales de gaz naturel aux sociétés minières de bauxite dans les régions de Boké, Bel-Air et Boffa afin de produire de l’énergie pour les opérations existantes et les installations de traitement de la bauxite prévues (raffineries d’alumine), ce qui augmentera considérablement la valorisation des précieuses ressources naturelles de la Guinée.

Une étude de faisabilité complète financée par l’Agence américaine pour le commerce et le développement (USTDA) a été réalisée. L’étude a identifié une demande d’énergie de plus de 2 000 MW de la part de l’industrie de la bauxite uniquement, dans un rayon de 160 kilomètres autour de l’emplacement du terminal.