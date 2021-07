Zoom va acquérir Five9

La combinaison de la solide plateforme de communications de Zoom et du centre de contact cloud intelligent de Five9 permettra aux organisations d’imaginer une nouvelle manière d’interagir avec leurs clients

SAN JOSÉ, Californie, et SAN RAMON, Californie, 21 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ : ZM) a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord définitif pour l’acquisition de Five9, Inc. (NASDAQ : FIVN), un fournisseur de premier plan de centre de contact intelligent dans le cloud, dans le cadre d’une transaction payée entièrement en actions et évaluée à environ 14,7 milliards de dollars. Combiner la solution de centre de contact en tant que Service (« CCaaS ») de Five9 avec la vaste plateforme de communications de Zoom va transformer la façon dont les entreprises communiquent avec leurs clients, en construisant la plateforme d’engagement client de l’avenir.

Cette acquisition devrait contribuer à améliorer la présence de Zoom auprès des entreprises clientes et lui permettre d’accélérer son opportunité de croissance à long terme en ajoutant le marché des centres d’appels, qui s’élève à 24 milliards de dollars. Five9 est un pionnier du logiciel de centre de contact basé sur le cloud. Son centre d’appels cloud hautement évolutif et sécurisé fournit une suite complète d’applications faciles à utiliser qui permettent de gérer et d’optimiser les interactions avec les clients via de nombreux canaux différents.

« Nous cherchons constamment des moyens d’améliorer notre plateforme, et l’ajout de Five9 offrira encore plus de satisfaction et de valeur à nos clients », a déclaré Eric S. Yuan, président-directeur général et fondateur de Zoom. « Zoom repose sur la conviction fondamentale que des technologies de communication robustes et fiables permettent des interactions qui renforcent l’empathie et la confiance, et nous estimons que cela est particulièrement vrai pour l’engagement client. C’est principalement via le centre d’appels que les entreprises communiquent avec leurs clients, et nous sommes convaincus que cette acquisition crée une plateforme d’engagement client de premier plan, qui aidera à redéfinir la manière dont les entreprises de toutes tailles communiquent avec leurs clients. Nous nous réjouissons d’unir nos forces à celles de l’équipe Five9, et je suis impatient de les accueillir au sein de la famille Zoom. »

« Les entreprises allouent des ressources annuelles importantes à leur centre d’appels, mais elles peinent toujours à offrir une expérience fluide à leurs clients », a déclaré Rowan Trollope, président-directeur général de Five9. « La mission de Five9 a toujours consisté à aider les entreprises à résoudre facilement ce problème et à interagir avec leurs clients de manière plus pertinente et efficace. L’union de ses forces à celles de Zoom permettra aux clients professionnels de Five9 d’avoir accès à des solutions de pointe (en particulier à Zoom Phone) qui leur permettront de générer plus de valeur et d’obtenir des résultats tangibles pour leur activité. Ceci, combiné à la philosophie de la « facilité d’utilisation » et au vaste portefeuille de communications de Zoom, permettra réellement aux clients d’interagir via leur canal préféré. »

L’acquisition de Five9 par Zoom vient compléter son offre Zoom Phone, qui jouit d’une popularité croissante. Zoom Phone est un système de téléphonie cloud moderne qui offre une alternative numérique aux offres de téléphones existantes, permettant aux organisations de se connecter et d’interagir à l’aide de moyens nouveaux et pratiques pour aller de l’avant.

Cette combinaison offre également aux deux sociétés d’importantes opportunités de réaliser des ventes croisées auprès de leurs clients respectifs. Grâce à cette acquisition, Zoom contribuera encore plus à faire évoluer le numérique de demain et à rapprocher les entreprises et leurs clients.

Suite à la clôture de la transaction, Five9 sera une unité d’exploitation de Zoom, et Rowan Trollope deviendra un président de Zoom et continuera d’être PDG de Five9, sous la direction d’Eric Yuan.

Détails sur la transaction proposée

Dans le cadre de l’accord, les actionnaires de Five9 recevront 0,5533 action ordinaire de classe A de Zoom Video Communications, Inc. pour chaque action de Five9, Inc. D’après le cours de clôture de l’action ordinaire de classe A de Zoom au 16 juillet 2021, cela représente un cours par action pour les actions ordinaires Five9 de 200,28 dollars et une valeur de transaction implicite d’environ 14,7 milliards de dollars.

Les conseils d’administration de Zoom et Five9 ont approuvé la transaction. Le conseil d’administration de Five9 recommande aux actionnaires de Five9 d’approuver la transaction et d’adopter l’accord de fusion. La transaction, qui devrait être clôturée au cours du premier semestre de l’année civile 2022, est soumise à l’approbation des actionnaires de Five9, à la réception des approbations réglementaires requises et aux autres conditions de clôture habituelles.

Des détails et informations supplémentaires sur les conditions générales de l’acquisition seront disponibles dans les rapports actuels sur le formulaire 8-K qui seront déposés par Zoom et Five9 auprès de la Securities and Exchange Commission.

Conseillers

Goldman Sachs & Co. LLC agit en tant que conseiller financier exclusif et Cooley LLP en tant que conseiller juridique pour Zoom. Qatalyst Partners agit en tant que conseiller financier exclusif et Latham and Watkins LLP en tant que conseiller juridique pour Five9.

Informations sur la conférence téléphonique sur les transactions

Zoom et Five9 organiseront un webinaire Zoom Video à l’intention des investisseurs le lundi 19 juillet 2021 à 5h30 (heure du Pacifique) / 8h30 (heure de l’Est). Les investisseurs sont invités à participer au webinaire Zoom Video en consultant le site : https://investors.zoom. us/ . Une rediffusion sera disponible peu après la fin de l’appel.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives relatives à Zoom, à Five9 et à l’acquisition de Five9 par Zoom qui impliquent des risques et des incertitudes notables pouvant entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés. Les énoncés prospectifs contenus dans la présente communication incluent, entre autres, des déclarations concernant les avantages potentiels de la transaction proposée pour Zoom, Five9 et leurs clients respectifs, les plans de Zoom, ses objectifs, ses attentes et ses intentions concernant la société combinée, l’envergure de l’opportunité pour Zoom dans les centres de contact, la situation financière, les résultats des opérations et activités de Zoom ou Five9, et le calendrier prévu pour la clôture de la transaction proposée.

Les risques et incertitudes comprennent, entre autres, les risques liés à la capacité de Zoom à réaliser la transaction proposée en temps voulu ou à la réaliser tout court ; la capacité de Zoom à intégrer avec succès les opérations et le personnel de Five9 ; la capacité de Zoom à mettre en œuvre son plan, ses prévisions et autres attentes concernant les activités de Five9 après l’achèvement de la transaction et à réaliser les synergies attendues ; la satisfaction aux conditions préalables à la réalisation de la transaction proposée ; la capacité de Zoom à obtenir les approbations réglementaires selon les conditions attendues dans les délais impartis ou pas du tout, en particulier à la lumière de l’évolution récente de la réglementation aux États-Unis et ailleurs ; la capacité à obtenir les bénéfices escomptés de la transaction proposée, y compris la possibilité que les bénéfices escomptés de la transaction proposée ne soient pas obtenus ou ne le soient pas dans les délais prévus ; toute perturbation découlant de la transaction rendant plus difficile le maintien de relations commerciales et opérationnelles ; tout effet négatif de l’annonce ou de la réalisation de la transaction proposée sur le cours des actions ordinaires de classe A de Zoom sur le marché, ou sur les résultats d’exploitation de Zoom ; l’impact de coûts de transaction importants et de passifs inconnus sur les résultats d’exploitation de Zoom ; le risque de litiges et/ou de mesures réglementaires liées à la transaction proposée ; le temps passé par la direction et les dépenses en ressources de Zoom, ainsi que les autres dépenses engagées dans le cadre de tout consentement ou toute approbation réglementaire ou gouvernemental(e) concernant la transaction ; la possibilité que des offres concurrentes soient faites pour acquérir Five9 ; l’effet de l’annonce ou de la mise en attente de la transaction sur les relations commerciales, les résultats d’exploitation et les activités de Zoom et Five9 en général ; l’impact de la pandémie de COVID-19 et des mesures de santé publique connexes sur les activités de Zoom et Five9 et les conditions économiques générales ; l’impact des événements géopolitiques ; la performance et la sécurité des services de Zoom, y compris les ressources et les coûts nécessaires pour éviter les interruptions imprévues et éviter, détecter et remédier aux éventuelles atteintes à la sécurité ; des cyberattaques et des vulnérabilités en matière de sécurité qui pourraient conduire à une réduction des revenus, une augmentation des coûts, des demandes de responsabilité, ou nuire à la réputation ou à la position concurrentielle de Zoom ; des interruptions et des perturbations excessives des services en ligne de Zoom si Zoom ne parvient pas à maintenir une infrastructure opérationnelle adéquate ; des facteurs de concurrence, y compris de nouveaux arrivants sur le marché et des changements dans l’environnement concurrentiel ainsi qu’une concurrence accrue ; la demande des clients en produits et services de Zoom ; la capacité de Zoom et Five9 à attirer, intégrer et retenir du personnel qualifié ; la capacité de Zoom à protéger ses droits de propriété intellectuelle et à développer sa marque ; la capacité de Zoom à développer de nouveaux services et de nouvelles caractéristiques de produits ; les résultats d’exploitation et le flux de trésorerie de Zoom ; l’impact de la transaction sur la stratégie de Zoom consistant à acquérir ou à réaliser des investissements dans des activités complémentaires, des coentreprises, des services, des technologies et des droits de propriété intellectuelle ; des changements des lois fiscales et autres, réglementations, tarifs et politiques ; ainsi que l’impact de nouvelles déclarations comptables.

Ces risques, ainsi que d’autres risques liés à la transaction proposée, seront décrits dans la déclaration d’enregistrement sur le formulaire S-4 et dans la déclaration de procuration/le prospectus qui seront déposés auprès de la SEC dans le cadre de la transaction proposée. Bien que la liste des facteurs présentée ici et la liste des facteurs qui seront présentés dans la déclaration d’enregistrement sur le formulaire S-4 soient considérées comme représentatives, aucune de ces listes ne doit être considérée comme une déclaration complète de tous les risques et incertitudes potentiels. Pour tout complément d’information sur d’autres facteurs qui pourraient entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs, veuillez vous reporter aux rapports périodiques respectifs de Zoom et de Five9 et aux autres documents déposés auprès de la SEC, y compris les facteurs de risque identifiés dans les rapports trimestriels sur formulaire 10-Q et les rapports annuels sur formulaire 10-K les plus récents de Zoom et de Five9.

Les énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse sont établis uniquement à la date du présent communiqué. Zoom n’assume aucune obligation et n’a pas l’intention de mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si la loi l’exige.

Informations complémentaires et où les trouver

Dans le cadre de la fusion proposée, Zoom a l’intention de déposer auprès de la SEC une déclaration d’enregistrement sur formulaire S-4, qui inclura un document servant de prospectus de Zoom et de déclaration de procuration de Five9 (« déclaration de procuration/prospectus »). Une fois la déclaration d’enregistrement déclarée effective par la SEC, le document « déclaration de procuration/prospectus » sera remis aux actionnaires de Five9. AVANT DE PRENDRE UNE DÉCISION DE VOTE OU D’INVESTISSEMENT, LES PORTEURS DE TITRES DE ZOOM ET FIVE9 SONT INVITÉS À LIRE LA DÉCLARATION DE PROCURATION / LE PROSPECTUS (Y COMPRIS TOUS LEURS AMENDEMENTS ET SUPPLÉMENTS) ET LES AUTRES DOCUMENTS RELATIFS À LA FUSION QUI SERONT DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC LORSQU’ILS SERONT DISPONIBLES CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA FUSION PROPOSÉE. Les investisseurs et les porteurs de titres pourront obtenir gratuitement des exemplaires du document « déclaration de procuration/prospectus » (lorsqu’il sera disponible) et d’autres documents déposés par Zoom et Five9 auprès de la SEC, par l’intermédiaire du site Internet géré par la SEC à l’adresse http://www.sec.gov. Des exemplaires des documents déposés auprès de la SEC par Zoom seront disponibles gratuitement dans la rubrique « Dépôts auprès de la SEC » de la section « Relations avec les investisseurs » du site Internet de Zoom à l’adresse : https://investors. Zoom.us/ . Des exemplaires des documents déposés auprès de la SEC par Five9 seront disponibles gratuitement dans la rubrique « Finances et dépôts » de la section « Relations avec les investisseurs » du site Internet de Five9 à l’adresse : https://investors. five9.com/ .

Participants à la sollicitation

Zoom et Five9 et leurs administrateurs et dirigeants respectifs peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation des procurations concernant la transaction proposée. Les informations sur les administrateurs et les dirigeants de Zoom sont énoncées dans le formulaire 10-K de Zoom pour l’exercice clos le 31 janvier 2021 et dans la déclaration de procuration pour l’assemblée annuelle des actionnaires 2021 de Zoom, qui ont été déposés auprès de la SEC le 18 mars 2021 et le 5 mai 2021, respectivement. Les informations sur les administrateurs et les dirigeants de Five9 sont énoncées dans le formulaire 10-K de Five9 pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 et dans la déclaration de procuration pour l’assemblée annuelle des actionnaires 2021 de Five9, qui ont été déposés auprès de la SEC le 1er mars 2021 et le 29 mars 2021, respectivement. Les actionnaires peuvent obtenir des informations supplémentaires concernant les intérêts de ces participants en lisant la déclaration d’inscription, la déclaration de procuration / le prospectus et d’autres documents pertinents qui seront déposés auprès de la SEC concernant la fusion proposée lorsqu’ils seront disponibles. Les investisseurs sont invités à lire attentivement la déclaration de procuration/prospectus lorsque ce document sera disponible avant de prendre des décisions en matière de vote ou d’investissement.

Aucune offre ou sollicitation

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat de titres ni une sollicitation de vote ou d’approbation, et aucune vente de ces titres n’aura lieu dans une juridiction au sein de laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières dans une telle juridiction. Aucune offre de titres ne sera faite sauf au moyen d’un prospectus satisfaisant aux exigences de la Section 10 du Securities Act de 1933, tel que modifié.

