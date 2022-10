A EMGA concluiu uma angariação de capital de 9,4 milhões de EUR para a Kashf Foundation com financiamento da BIO

LONDRES, Oct. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A linha de financiamento no valor de 9,4 milhões de euros para a Kashf Foundation foi criada, estruturada e negociada pela Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA), o banco de investimento para os mercados emergentes.

Ao falar sobre a transação, o Sr. Shahzad Iqbal, diretor financeiro (CFO) da Kashf Foundation afirmou: “A Kashf Foundation está registada como uma empresa de microcrédito não bancária, regulada pela Comissão de Valores Mobiliários do Paquistão. Criada em 1996 como a primeira instituição especializada em microcrédito do Paquistão, a Kashf começou as suas operações procurando imitar o Banco Grameen e, desde então, a Kashf conseguiu encontrar um nicho único e distinto para si no setor do microcrédito no Paquistão, ao oferecer um conjunto de produtos e serviços inovador e transformador para agregados familiares de baixos rendimentos, especialmente para as mulheres. Possui um alcance atual de mais de 600,00+ mutuários do sexo feminino nas suas mais de 360 agências e um portfólio de empréstimos no valor de mais 90 milhões de dólares.”

“Queria apenas dizer que tem sido sempre um prazer trabalhar com a EMGA em transações novas para expandirmos a nossa rede e o nosso alcance. Esta é a primeira transação que estamos a realizar com a BIO e, também, pelo facto de ser em euros. Acredito que a BIO e a Kashf irão trabalhar em conjunto e criar uma relação sólida para aumentar a inclusão financeira no Paquistão e, sobretudo, para as mulheres. Esta transação irá ajudar a Kashf Foundation a expandir o seu alcance não só nas suas áreas operacionais existentes, mas também em novas regiões geográficas por todo o Paquistão.”

O diretor executivo e responsável pelo investimento bancário do Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA), Sajeev Chakkalakal, afirmou: “Foi um prazer dar continuidade à nossa parceria de longo prazo com a Kashf Foundation e proporcionar esta nova solução de financiamento apesar do volátil ambiente económico tanto no Paquistão como em todo o mundo.” Falando também sobre a transação, o diretor executivo do Emerging Markets Global Advisory Limited (EMGA), Jeremy Dobson, afirmou: “Foi um verdadeiro prazer trabalhar com a Kashf Foundation uma vez mais nesta última transação e ajudá-la a apoiar a sua base de clientes, composta por mulheres microempreendedoras.”

Frédéric Vereecke, diretor de investimento da Belgian Investment Company for Developing Countries (BIO) comentou: “Abraçamos a oportunidade de apoiar a Kashf Foundation a capacitar mulheres e as respetivas famílias, ao fornecer serviços financeiros de qualidade a agregados familiares de baixos rendimentos no Paquistão.”

A Belgian Investment Company for Developing Countries (BIO) apoia um sólido setor privado em países emergentes e em vias de desenvolvimento, para lhes possibilitar terem acesso ao crescimento e ao desenvolvimento sustentável no âmbito do quadro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Conseguem fazê-lo ao investir em pequenas e médias empresas, instituições financeiras e projetos de infraestruturas, contribuindo para o crescimento socioeconómico nos países em desenvolvimento.

A Emerging Markets Global Advisory Limited (EMGA), que tem escritórios em Nova Iorque e Londres, ajuda instituições financeiras e empresas que procuram novo capital próprio e capital de dívida. A EMGA presta os seus serviços a clientes em muitas das economias de crescimento mais rápido, incluindo o Paquistão. Com um histórico comprovado na formação de capital e em consultoria estratégica em diversos ciclos económicos, a EMGA continua a expandir o seu alcance geográfico e a sua oferta de serviços, à medida que solidifica o seu lugar no mercado com um dos bancos de investimento para os mercados emergentes mais proeminente do setor.