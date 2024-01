Anaqua et AnyGen AI forment un partenariat stratégique pour fournir des solutions d’IA au marché de la propriété intellectuelle

BOSTON, 30 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Anaqua, le leader mondial de l’innovation et de la gestion de la propriété intellectuelle (PI), a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique avec la société AnyGen AI, pionnière de l’infrastructure d’application de l’intelligence artificielle (IA), afin de fournir des solutions d’IA de pointe au marché de la PI, notamment des grands modèles de langages (LLM) standard de l’industrie.

Dans le cadre de cet accord, AnyGen AI s’appuiera sur sa technologie d’IA propriétaire pour élaborer des solutions de propriété intellectuelle adaptées à des cas d’utilisation spécifiques pour les clients d’Anaqua. L’objectif initial de la collaboration entre Anaqua et AnyGen AI est un classificateur automatique spécifiquement conçu pour les brevets. Cette nouvelle fonctionnalité, maintenue de manière sécurisée pour chaque client, permet aux détenteurs de brevets de classer de manière efficace et cohérente leur portefeuille de brevets, y compris les brevets de tiers pertinents, dans la taxonomie de brevets propre à leur entreprise. Après avoir été développé et testé conjointement avec un ensemble de clients de référence, le classificateur de brevets est maintenant disponible sur le marché.

L’auto-classificateur de brevets marque une avancée significative dans l’engagement d’Anaqua pour l’innovation en utilisant la technologie de l’IA pour aider les clients à rationaliser leurs flux de travail de propriété intellectuelle. En intégrant la solution d’AnyGen AI dans les plateformes de gestion de la propriété intellectuelle AQX® et PATTSY WAVE® d’Anaqua et en exploitant le logiciel d’analyse de brevets AcclaimIP et des ensembles de données, Anaqua vise à aider ses clients à accélérer la R&D, simplifier les recherches d’antériorité, améliorer l’analyse concurrentielle, et identifier de nouvelles opportunités de monétisation de leur propriété intellectuelle.

« Nous sommes ravis de nous associer à AnyGen AI, en combinant leurs capacités uniques en matière d’IA avec notre expertise dans le domaine de la gestion de la propriété intellectuelle pour développer conjointement le nouvel auto-classificateur de brevets et d’autres outils de propriété intellectuelle qui apporteront des avantages tangibles à nos clients dans leur travail quotidien », a déclaré Bob Romeo, PDG d’Anaqua. « L’expertise et l’expérience d’AnyGen AI dans le domaine de l’IA analytique et générative sont un ajout puissant à l’offre de propriété intellectuelle d’Anaqua, nous permettant de transformer la façon dont nos clients organisent et exploitent leur propriété intellectuelle. »

« Anaqua a une histoire impressionnante en matière d’innovation, et nous sommes honorés qu’ils nous aient choisis pour les aider à fournir des solutions d’IA à leurs clients », a déclaré Suresh Vallabhaneni, PDG d’AnyGen AI. « L’auto-classificateur de brevets augmentera l’efficacité, améliorera la cohérence et réduira les coûts, permettant aux clients d’Anaqua d’analyser les brevets concurrentiels du point de vue de leurs taxonomies de brevets privées. »

Anaqua et AnyGen AI travaillent sur un certain nombre d’autres solutions d’IA dans le domaine de la propriété intellectuelle, dont les détails seront annoncés dans les mois à venir.

À propos d’Anaqua

Anaqua, Inc. est un fournisseur de premier plan de solutions et services technologiques intégrés de gestion de la propriété intellectuelle (PI). Ses logiciels, AQX® et PATTSY WAVE®, combinent les meilleurs outils pour définir une stratégie de propriété intellectuelle avisée. Ses technologies, qui reposent notamment sur des workflows et des capacités d’analyses avancés, offre un environnement de travail intelligent conçu pour une prendre de meilleures décisions et optimiser les opérations de PI. Aujourd’hui, près de la moitié des 100 premiers déposants de brevets américains et des marques mondiales, ainsi qu’un nombre croissant de cabinets de conseils en propriété intellectuelle dans le monde utilisent les solutions Anaqua. Plus d’un million de décideurs, avocats, juristes, gestionnaires et innovateurs utilisent la plateforme pour leurs besoins de gestion de la PI. Le siège de la société est situé à Boston, avec des bureaux aux Etats-Unis, en Europe, en Asie et en Australie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site anaqua.com, ou LinkedIn.

À propos d’AnyGen AI

AnyGen AI est une plateforme de cycle de vie des applications d’IA générative complète et sans code qui permet aux entreprises de générer des applications d’IA LLM dans un environnement unifié. AnyGen AI permet à diverses industries telles que la construction, le juridique et la fabrication de résoudre leurs problèmes complexes grâce à ses solutions d’IA polyvalentes. AnyGen AI a des bureaux à Palo Alto, New York, Singapour et Visakhapatnam, en Inde. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site anygen.ai ou LinkedIn.

Contact presse:

Amanda Glagolev

Directrice de la communication

Anaqua

+1-617-375-5808

aglagolev@anaqua.com

GlobeNewswire Distribution ID 9028165