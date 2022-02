Billups acquiert Outchart, une start-up spécialisée dans les technologies publicitaires, pour faire avancer ses aspirations en matière d’affichage numérique programmatique

PORTLAND, Oregon, 21 février 2022 /PRNewswire/ — Billups, la plus grande entreprise privée de technologie de publicité extérieure et de services administrés aux États-Unis, a annoncé aujourd’hui avoir fait l’acquisition d’Outchart, un fournisseur de logiciels complets pour le marché de la publicité extérieure numérique. Cette acquisition fait suite aux récents achats par Billups de Ads on Top en 2022 et de MacDonald Media en 2020. La présence croissante de l’entreprise couvre désormais 19 marchés américains et cinq marchés européens avec plus de 120 employés.

Ensemble, Billups et Outchart s’efforceront de concrétiser la vision de solutions technologiques innovantes, axées sur les données et à guichet unique pour les annonceurs, les agences et les propriétaires de médias hors domicile. Au moment de l’acquisition, Outchart offrait aux propriétaires de médias d’affichage numérique une solution logicielle basée sur le cloud computing, élaborée par un groupe d’experts en affichage et en technologie. Le fournisseur de logiciels, présent aux États-Unis et aux Émirats arabes unis, aide les propriétaires à automatiser le flux de travail de la gestion des campagnes et des écrans afin de tirer parti des revenus programmatiques.

« Toute ma vie, j’ai été passionné par le rapprochement des entreprises et des développeurs pour créer des plateformes qui automatisent les flux de travail quotidiens. Je suis ravi d’unir mes forces à celles de Billups et de ses experts en données et en technologie, ainsi qu’en affichage », a déclaré Igor Kuznetsov, directeur des produits chez Outchart.

« Je suis ravi de faire partie de l’équipe Billups, où tant de beaux esprits travaillent sous le même toit pour offrir les meilleurs produits et services d’affichage numérique et de programmation », a déclaré Dmitry Semenov, directeur du développement commercial chez Outchart.

« Nous sommes ravis que notre partenariat avec Outchart nous rapproche de la transformation de l’industrie hors domicile en une expérience véritablement unifiée », a déclaré Benjamin Billups, cofondateur de Billups. « La combinaison des forces de nos entreprises et l’engagement sans relâche en faveur des technologies de pointe et des opportunités programmatiques nous permettent d’accélérer la progression de notre activité – non seulement au niveau national, mais aussi au niveau mondial. »

Rob MacMillan et David Tolliver de Castlewood Advisors ont représenté exclusivement Outchart dans le cadre de la vente de l’entreprise.

À propos de Billups

Billups révolutionne l’expérience médiatique de la publicité extérieure (OOH). En alliant l’art et la science à une technologie de pointe, nous sommes en tête de l’industrie en matière de ciblage scientifique, de mesure précise pour la publicité en extérieur et d’un moteur de recommandation novateur alimenté par l’intelligence artificielle. Créée en 2003, Billups aide les grandes marques mondiales à naviguer et à optimiser leur investissement dans la publicité en extérieur. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.billups.com.

Contact presse

Jeff Jan

Responsable de la croissance

marketing@billups.com

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1749106/Billups_ Outchart.jpg