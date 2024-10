Bitget intègre les indices GMCI pour permettre des échanges sécurisés

VICTORIA, Seychelles, 10 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, principale bourse de cryptomonnaies et société Web3, annonce l’introduction des indices GMCI sur son marché à terme, permettant ainsi aux traders d’accéder à une gamme diversifiée d’actifs en toute sécurité. Les indices GMCI sont élaborés sur la base de critères rigoureux garantissant une vue d’ensemble vérifiée du marché. Pour qu’une pièce soit intégrée aux indices GMCI, elle doit se négocier activement sur au moins l’une des huit principales bourses centralisées (CEX) à raison d’un volume de transactions suffisant.

En outre, chaque pièce doit bénéficier de l’appui d’au moins l’un des trois dépositaires pour permettre de garantir l’intégrité et la sécurité des actifs. Les indices se concentrent sur les pièces dont la capitalisation boursière circulante est transparente. Les informations sur la capitalisation boursière circulante proviennent de CoinMarketCap et CoinGecko, tandis que les informations tarifaires en temps réel proviennent de Coin Metrics, qui sert également d’agent de calcul de l’indice tiers GMCI.

L’indice GMCI 30 se distingue par la présence des 30 premières pièces de l’univers des actifs GMCI, à l’exclusion des stablecoins, des actifs enveloppés et des actifs mis en jeu tels que USDC, WBTC et stETH. Cet indice permet aux traders d’accéder à un ensemble complet d’actifs numériques de premier plan, capturant les mouvements du marché au sens large tout en conservant un niveau de diversification suffisant et en réduisant la concentration excessive sur un seul actif.

« Chez Bitget, nous donnons la priorité à la sécurité de nos utilisateurs tout en offrant une innovation de classe mondiale. Cette démarche s’inscrit dans une stratégie plus ambitieuse consistant à accélérer l’utilisation et l’adoption massive des cryptomonnaies au sein d’un écosystème sûr et sécurisé », indique Gracy Chen, PDG de Bitget. « En proposant un ensemble d’actifs sélectionnés, soutenus par des dépositaires de confiance, nous souhaitons proposer aux traders des options éclairées et diversifiées qui viendront faciliter la gestion de leur patrimoine », ajoute-t-elle.

Le rééquilibrage s’effectue à fréquence mensuelle, et plus précisément le dernier vendredi de chaque mois, et les ajustements s’opèrent en fonction de la capitalisation boursière circulante des pièces. Ce processus permet de garantir que les indices resteront alignés sur les variations du marché, ce qui leur permettra de refléter avec précision les tendances actuelles et les fluctuations des cours. Si les positions individuelles en jetons sont plafonnées à 25 % lors du rééquilibrage, elles peuvent fluctuer en fonction de l’évolution du cours, ce qui se traduit en une représentation dynamique de l’élan du marché tout au long du mois.

L’indice GMCI Meme répond à l’intérêt croissant envers les memecoins, un segment qui a suscité une attention et un volume de transactions significatifs au sein de la communauté crypto. Cet indice comprend les memecoins les plus échangés sur les bourses sélectionnées, ce qui permet aux utilisateurs de profiter en toute sécurité des tendances émergentes en la matière.

« Notre collaboration avec Bitget visant au lancement d’un contrat perpétuel sur l’indice GMCI 30 constitue une étape primordiale dans l’élargissement de l’accessibilité de nos solutions indicielles à un marché plus vaste. En tant que principale bourse de cryptomonnaies rapportée au volume de transactions et d’innovation, Bitget partage notre ambition de proposer des produits de pointe fiables à la communauté de trading. Cette étape marque la naissance de nouveaux partenariats qui verront les indices GMCI utilisés comme référence de choix pour des produits de trading innovants sur les principales plateformes », relève Maarten Botman, PDG de GMCI.

Les indices GMCI proposent une exposition à une large gamme d’actifs et permettent de faciliter l’orientation des traders dans les différents segments du marché. Les indices GMCI apportent la robustesse et la transparence auxquelles les investisseurs sont habitués sur les marchés financiers traditionnels, tout en tirant parti d’une expertise en matière de cryptomonnaie, à l’instar de Bitget. Ainsi, les utilisateurs de Bitget peuvent désormais accéder aux indices GMCI, y compris les indices memecoins, depuis la plateforme.

À propos de Bitget

Créée en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 45 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading, son bot basé sur l’IA, et ses autres solutions de trading. Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multi-chaînes de classe mondiale qui propose un éventail de solutions et de fonctionnalités Web3 complètes, et notamment des fonctionnalités de portefeuille, d’échange, de marché NFT, de navigateur DApp, entre autres. Bitget incite les individus à adopter les cryptomonnaies grâce à des collaborations avec des partenaires crédibles, notamment en étant le partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football professionnel au monde, LA LIGA, dans les régions EASTERN, SEA et LATAM, et un partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (champion du monde de lutte), Samet Gümüş (médaillé d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball).

Mise en garde sur les risques : Les prix des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une certaine volatilité. Investissez uniquement la somme que vous pouvez vous permettre de perdre. La valeur de votre investissement peut être impactée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre investissement principal. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget ne sera en aucun cas responsable des pertes que vous pourriez subir. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier.

