Bitget lance un service Hold-to-Earn qui prend en charge les USDE et les weETH comme jetons initiaux

VICTORIA, Seychelles, 21 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la principale bourse de crypto-monnaie et société Web3, est fière de présenter Bitget HodlerYield. Les premiers jetons pris en charge par ce service Hold-to-Earn innovant sont les USDE et les weETH. Ce nouveau service offre aux utilisateurs un moyen simple de gagner un revenu passif en détenant des jetons courants, tout en bénéficiant à la fois de rendements annuels en pourcentage (APR) de base et de la possibilité de recevoir des récompenses supplémentaires grâce à des promotions spéciales, ce qui porte le TAEG total à plus de 20 %.

Bitget HodlerYield est conçu pour répondre aux besoins variés des utilisateurs en prenant en charge plusieurs méthodes de détention, notamment les détentions au comptant, les détentions de garanties en mode de marge unifiée, et les participations aux sous-comptes. En détenant des jetons éligibles tels que le weETH, un jeton de re-jalonnement liquide émis par Ether.fi, ou l’USDE, un dollar synthétique émis par Ethena, les utilisateurs peuvent profiter de récompenses calculées quotidiennement et distribuées automatiquement sur leurs comptes. Le service ajuste les TAEG de manière dynamique en fonction des conditions du marché, ce qui permet de garantir l’équité et la transparence tout en maximisant les avantages pour les utilisateurs.

« Chez Bitget, nous nous efforçons de proposer des solutions d’investissement cryptographiques plus intelligentes qui aident le grand public à générer des revenus passifs. Contrairement aux programmes traditionnels de type Earn/Staking proposés par les bourses centralisés, les utilisateurs de Bitget peuvent désormais recevoir directement des récompenses en détenant simplement les jetons, quel que soit le compte sur lequel les avoirs cryptographiques sont stockés. Cette approche simplifie le processus pour commencer à obtenir des rendements sur notre plateforme, ce qui la rend encore plus conviviale car les utilisateurs n’ont plus à se soucier de la liquidité et des périodes de blocage », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget.

« Nous avons eu une énorme demande de la part des clients pour le weETH en tant que garantie, et nous sommes ravis de nous associer à Bitget pour faire de ce souhait une réalité ! Les utilisateurs de Bitget qui détiennent des weETH obtiendront des gains passifs sur leur compte ETH tout en maintenant leur exposition au prix », a commenté Mike Silagadze, fondateur et PDG d’Ether.fi.

HodlerYield offre aux utilisateurs la flexibilité de pouvoir gérer leurs avoirs tout en bénéficiant de rendements constants. Des instantanés quotidiens des soldes détenus par les utilisateurs sur leurs différents comptes, y compris les comptes spot, contractuels et stratégiques, déterminent les récompenses éligibles. Une valeur de détention minimale de 1 USDT en weETH ou en USDE est requise, et les récompenses sont distribuées le jour suivant en fonction du prix du marché du jeton désigné. Le service garantit simplicité et facilité d’utilisation, les utilisateurs pouvant gérer leurs avoirs sans aucune action manuelle supplémentaire de leur part afin de souscrire des abonnements et de réclamer des récompenses.

Le lancement de HodlerYield illustre l’engagement de Bitget à fournir une plateforme sécurisée et centrée sur l’utilisateur. Ce service élargit les cas d’utilisation des jetons à rendement et reflète la vision à long terme de l’entreprise consistant à fournir aux utilisateurs des outils innovants au profit d’investissements plus intelligents.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 45 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multi-chaînes de classe mondiale qui offre une gamme de solutions et de fonctionnalités Web3 complètes, dont des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, une place de marché NFT, un navigateur DApp, entre autres.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de Partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LA LIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, ainsi qu’en tant que partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (champion du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

