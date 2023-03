Classic Parade annonce sa constitution en société à responsabilité limitée

LONDRES, 28 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Après 20 ans de propriété familiale, Classic Parade, une société de location d’hypercars basée à Londres, devient désormais une société à responsabilité limitée qui bénéficie du financement d’investisseurs qataris.

Ce changement procède d’une décision stratégique de l’entreprise de privilégier sa croissance en dehors du Royaume-Uni. Pour l’heure, Classic Parade propose des services de location d’hypercars dans tout le Royaume-Uni, mais grâce à l’investissement redynamisant de ses nouveaux propriétaires, elle nourrit l’ambition de s’imposer comme la société de location d’hypercars haut de gamme à l’échelle de l’Europe. Dans la mesure où aucun autre prestataire de service de location de supercars de luxe ne dessert une zone géographique aussi étendue dans la région, Classic Parade fera figure de pionnier en la matière.

Son portefeuille actuel de véhicules est vaste et comprend des marques réputées dans le domaine des véhicules de luxe, telles que Ferrari, McLaren, Rolls Royce, Porsche, Audi, et bien d’autres encore. L’entreprise offre la possibilité de conclure un contrat de location en à peine 24 heures, ce qui permet d’obtenir la location d’une hypercar le lendemain au Royaume-Uni. Pour proposer les mêmes services dans toute l’Europe, Classic Parade devra élargir son parc pour répondre à la demande de sa clientèle grandissante. Tous les véhicules proposés peuvent être consultés sur le site Web de Classic Parade, mais voici un bref aperçu de son parc :

Ferrari SF90 Stradale : La Ferrari SF90 Stradale dispose d’une puissance impressionnante de 986 chevaux. Se déclinant en une couleur rouge audacieuse, il s’agit de l’un des véhicules les plus convoités aujourd’hui.

McLaren Speedtail : La carrosserie élégante de ce véhicule lui confère de l’aérodynamisme, et sa puissance de 1050 chevaux constitue un argument de vente auprès de nombreux clients.

Lamborghini Sian : Proposé au tarif journalier de 6 000 £, ce modèle se situe dans le haut de gamme des Lamborghini disponibles. Le véhicule possède une puissance de 808 chevaux et est capable de passer de 0 à 60 km/h en 2,8 secondes.

Porsche 918 Spyder : Contre un tarif journalier de 3 500 £, les conducteurs peuvent tester la capacité de la Porsche 918 Spyder à passer de 0 à 60 km/h en l’espace de 2,2 secondes.

Les locations de supercars sont proposées à différents prix, chaque contrat nécessitant un dépôt de garantie. Lorsque le client restitue le véhicule en bon état à Classic Parade, le dépôt de garantie lui est remboursé. Chaque contrat comprend une assurance de location de véhicules autonomes pour deux (2) conducteurs, ceux-ci devant toutefois être âgés d’au moins 25 ans pour conduire les véhicules loués par Classic Parade.

Classic Parade se développera de manière progressive et communiquera les informations les plus récentes dès que les services commenceront à être assurés sur les sites à travers l’Europe. Une fois opérationnels, ces sites pourront bénéficier d’un service 24 heures sur 24 et de livraisons tous les jours de la semaine.

Un autre service sera proposé aux clients dans toute l’Europe, à savoir le programme « Essayez avant d’acheter » (Try Before You Buy), qui met en relation de potentiels acheteurs avec les véhicules qui les intéressent avant qu’ils ne les achètent définitivement. Avant d’investir dans l’achat d’un véhicule coûteux, les clients de Classic Parade peuvent conduire le même véhicule de luxe pendant une durée indéterminée. Cette offre est rendue possible grâce à des conditions de location flexibles et à des formules tarifaires personnalisées.

Les personnes désireuses de louer une supercar auprès de Classic Parade au Royaume-Uni peuvent contacter l’entreprise par e-mail à l’adresse rent@classicparade.co.uk ou par téléphone au numéro +44 (0) 333 355 3595. Aucun service de location n’est pour le moment proposé dans d’autres pays, mais si la situation évolue, des mises à jour seront disponibles ici. L’équipe de Classic Parade est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre aux questions ou finaliser les détails de la location de supercars pour les clients au Royaume-Uni.

