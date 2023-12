Duck Creek Technologies inaugure une nouvelle ère de gestion et d’analyse de données en lançant Duck Creek Clarity™

La toute dernière innovation de la société vise à transformer l’avenir de l’excellence basée sur les données de l’assurance

BOSTON, 06 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — , le 5 décembre 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Duck Creek Technologies, le fournisseur de solutions intelligentes qui dessine les futurs contours du secteur de l’assurance générale et IARD (incendies, accidents et risques divers) annonce l’avènement de sa nouvelle solution technologique basée sur le cloud. Fruit de sa dernière innovation, Duck Creek ClarityTM succède ainsi à Duck Creek Insights pour doter les assureurs de capacités avancées de gestion des données, de reporting et d’analyse. En introduisant Duck Creek Clarity sur le marché, la société repense également le cycle traditionnel de mise à jour logicielle au moyen d’une approche unique de « Livraison Active », dont le principe de mise à jour en continu permet aux assureurs de contourner les contraintes budgétaires chronophages en lien avec l’actualisation des systèmes.

Duck Creek Clarity est un produit développé en cloud natif visant la simplification des accès logiciels, de la gestion et de l’uniformisation des données en provenance des principales solutions en mode SaaS (ou logiciel en tant que service) de Duck Creek, y compris les solutions de protocoles , les solutions de facturation , et les solutions dédiées à la gestion des sinistres . Les capacités d’intégration de sources de données externes en toute transparence de Duck Creek Clarity permet aux utilisateurs d’obtenir des aperçus détaillés conduisant à une meilleure prise de décision, et à un meilleur établissement des coefficients de perte. Les assureurs peuvent aussi bien exploiter cette solution performante pour dresser des rapports d’activités quotidiennes que pour établir des plans stratégiques à long terme, ouvrant ainsi la voie à des améliorations à l’échelle du portefeuille.

Duck Creek Clarity tire parti de Snowflake Data Cloud pour fournir aux assureurs des niveaux de données soigneusement organisées, ainsi qu’un ensemble de tableaux de bord de Business Intelligence et de rapports connexes prédéfinis pour guider leurs décisions de souscription et de renouvellement de manière éclairée, tout en leur permettant d’évaluer les performances de leurs équipes. Ce nouveau produit simplifie également l’intégration des données dans les modèles d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique (en anglais « AI/ML »), des applications destinées aux consommateurs, aux agents et aux courtiers, mais aussi des systèmes tiers, pour permettre aux assureurs de prendre les meilleures décisions à chaque étape du cycle de l’assurance, de la souscription jusqu’à la facturation, sans oublier les indemnités.

« Le lancement de Duck Creek Clarity nous fait entrer dans l’âge de l’excellence basée sur les données » a observé Jess Keeney, Directrice produit et technologie chez Duck Creek Technologies. Et de conclure : « Duck Creek a démontré que les capacités robustes de sa solution constituent la clé de voûte de la propriété des données et de la prise de décision agile, ce qui concède un avantage concurrentiel supérieur aux assureurs du marché. Ces innovations marquent le début de l’engagement permanent de Duck Creek en faveur de l’investissement dans l’univers des données et des analyses. Elles visent une montée en compétence pour les assureurs du monde entier, et leur permettent d’être plus réactifs aux opportunités du marché. Le lancement de Duck Creek Clarity constitue un jalon essentiel de notre feuille de route technologique. L’objectif consiste à fournir aux assureurs les moyens « d’entreprendre intelligemment », d’optimiser les pistes d’efficacité opérationnelle et de créer une expérience client plus personnalisée ».

« Les données représentent de véritables piliers aux yeux des compagnies d’assurance en quête d’exploitation du potentiel et de l’efficacité des analyses avancées et de l’intelligence artificielle générative » nous explique Tom Benton, partenaire chez ReSource Pro, anciennement Strategy Meets Action, avant de poursuivre : « Les assureurs ont besoin d’outils de gestion des données et d’analyse à l’image de Duck Creek Clarity, capables d’anéantir les silos de données pour ouvrir la voie à une rapide accélération de leur niveau de maturité en matière de données, pour finalement aider les équipes en charge de gérer des produits d’assurance, des souscriptions et des réclamations à prendre des décisions plus intelligentes et à créer des expériences client plus différenciées ».

Rejoignez le webinaire de lancement en direct le jeudi 7 décembre 2023, à 12 h 00, heure de l’Est, pour en savoir plus sur l’autonomisation des décisions d’assurance basées sur les données apportée par Duck Creek Clarity.

