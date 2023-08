Duck Creek Technologies s’associe avec Risk Control Technologies, un leader dans l’offre de solutions de contrôle des pertes et de gestion des risques

Les clients de Risk Control Technologies sont invités à en apprendre davantage sur ce partenariat avec Duck Creek lors du Loss Control Summit qui se déroulera prochainement à Toronto

BOSTON, 21 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Duck Creek Technologies, le fournisseur de solutions intelligentes définissant l’avenir de l’assurance générale et IARD, se réjouit d’annoncer son partenariat avec Risk Control Technologies (« RCT »), un précurseur dans le domaine des logiciels de gestion des données de risque pour les équipes de contrôle des pertes et de souscription. Duck Creek sera un parrain argent lors de la conférence Loss Control Summit de RCT destinée aux professionnels du contrôle des pertes qui aura lieu du 21 au 23 août 2023, afin de lancer leur partenariat à Toronto, au Canada.

Au cœur des solutions fondamentales de Duck Creek siège Duck Creek Policy, une plateforme à la pointe de la technologie proposant des outils low-code via un modèle Software as a Service (SaaS). Cette plateforme simplifie l’intégralité du cycle de vie des opérations d’assurance et s’intègre harmonieusement à ses estimés collaborateurs du secteur. Grâce à ces synergies, les assureurs bénéficient d’un accès à des solutions qui améliorent les performances de souscription, la satisfaction client et l’efficacité opérationnelle.

La gestion du contrôle des pertes se base essentiellement sur une atténuation anticipée des risques ainsi que sur une couverture étendue de l’évaluation de ceux-ci. RCT permet aux assureurs d’optimiser et d’accroître de manière considérable leur couverture des données de risque sur l’ensemble de leur volume d’affaires. En plus de limiter les déclarations de sinistre, cela a un impact positif sur leurs taux de renouvellement tout en créant des gains d’efficacité pour les souscripteurs au sein de Duck Creek. Tout cela aide les assureurs à améliorer leurs ratios de perte, renforcer leurs engagements clients et stimuler des gains d’efficacité opérationnelle percutants.

« Notre partenariat avec un véritable leader de la gestion du contrôle des pertes dote les clients de Duck Creek des outils nécessaires pour optimiser à la fois la qualité et la portée de la couverture offerte aux assurés », a déclaré Robert Fletcher, directeur sénior des partenaires chez Duck Creek Technologies. « La solution de gestion des risques pilotée par les données de RCT est primordiale, en particulier pour les assureurs engagés dans les secteurs de la souscription d’assurances accidents de travail et IARD. Nous sommes impatients de continuer à cultiver notre partenariat et à échanger avec les clients de RCT lors du Loss Control Summit qui se déroulera prochainement à Toronto. »

« La force de notre entreprise réside clairement dans nos clients innovants et nos partenaires à la pointe du secteur », a déclaré David Da Costa, PDG de Risk Control Technologies. « Nous nous réjouissons de travailler avec Duck Creek, l’un des leaders les plus révolutionnaires sur le marché des solutions d’assurance aujourd’hui. Outre les gains d’efficacité dus aux intégrations, l’association des données de contrôle des pertes avec les informations déjà présentes dans Duck Creek, comme les données de déclarations de sinistre, crée une valeur ajoutée considérable en parvenant à mieux prédire les réclamations ou même à optimiser les prix dans votre domaine d’activité. Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec un partenaire de premier plan comme Duck Creek. »

À propos de Risk Control Technologies

Risk Control Technologies Inc. (RCT) est le plus grand fournisseur de logiciels de contrôle des pertes et de gestion des risques dans le secteur des assurances. La plateforme RiskHub de RCT aide les souscripteurs à évaluer les risques, et à tirer parti de l’outil d’évaluation des risques approprié selon la complexité de ces derniers. RCT aide plus de 150 compagnies d’assurance à améliorer leurs ratios de perte, accroître la rétention client, mettre en œuvre des gains d’efficacité opérationnelle et exploiter de puissantes perspectives basées sur les données afin de permettre de meilleures décisions professionnelles. Les clients de RCT comprennent une large variété de types de compagnies d’assurance, opérant à travers un vaste éventail de secteurs d’activité. Pour tout complément d’information, veuillez vous rendre sur www.riskcontroltech.com.

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur de solutions intelligentes qui définit l’avenir du secteur de l’assurance générale et IARD. Nous sommes la plateforme sur laquelle les systèmes d’assurance modernes se construisent, permettant au secteur de tirer parti de la puissance du cloud pour mener des opérations agiles, intelligentes et pérennes. Authenticité, mission et transparence sont les mots clés de la philosophie de Duck Creek et, selon nous, l’assurance devrait être au service des individus et des entreprises quand, où et comme ils en ont le plus besoin. Nos solutions faisant figure de leaders du marché sont disponibles séparément ou sous la forme d’une suite complète, et toutes sont disponibles via Duck Creek OnDemand. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.duckcreek.com. Suivez Duck Creek sur ses réseaux sociaux pour connaître les toutes dernières informations – LinkedIn et Twitter.

