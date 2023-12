Futuro dos Imóveis de Luxo Agora Presente em Todo o Mundo! eXp Luxury é lançado na Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e Reino Unido

BELLINGHAM, Wash., Dec. 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A eXp Realty, “the most agent-centric real estate brokerage on the planet ” e a principal subsidiária da eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), orgulhosamente anunciam a expansão contínua do seu programa imobiliário de luxo, eXp Luxury, nos dinâmicos mercados internacionais da Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e Reino Unido.

Com um total impressionante de 1.100 membros e aumentando cada vez mais nos Estados Unidos, Canadá e Porto Rico nos últimos quinze meses, a eXp Luxury continua sua trajetória de crescimento exponencial. O programa foi lançado nos Estados Unidos em outubro de 2022, no Canadá em setembro de 2023 e, recentemente, em Porto Rico, expandindo ainda mais sua presença.

O notável sucesso e a alta demanda pelo eXp Luxury abriram o caminho para este lançamento em novos territórios internacionais, proporcionando aos agentes do eXp Realty Luxury acesso inigualável a oportunidades extraordinárias de investimento. Com assinaturas que oferecem a capacidade de exibir campanhas de anúncios notáveis por meio de parcerias exclusivas, elevar a estética da marca por meio de um centro de design personalizado, promover o crescimento por meio de eventos de aprendizado robustos e oportunidades vibrantes de networking, os agentes podem realmente prosperar com imóveis de luxo.

“O eXp Luxury representa nossa dedicação em capacitar profissionais imobiliários de elite com ferramentas e recursos incomparáveis para aprimorar a produção e fortalecer suas marcas individuais, ao mesmo tempo em que elevam suas ofertas de atendimento ao cliente”, diz Michael Valdes, Diretor de Crescimento da eXp Realty. “Esta expansão internacional estratégica é um momento crucial pois mostra o compromisso inabalável da eXp Realty em não apenas revolucionar o cenário imobiliário global, mas também estabelecer uma nova referência para a excelência em imóveis de luxo.”

