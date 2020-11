La réunion du Conseil de l’Africa Link Union (ALU) exhorte le monde entier à redoubler d’efforts pour lutter contre la COVID-19 par la solidarité et la coopération

BEIJING, 26 novembre 2020 /PRNewswire/ — Une déclaration conjointe de la CCTV Video News Agency (CCTV+), filiale de China Media Group (CMG), et de 11 grands médias africains a été publiée le 25 novembre, lors de la cinquième réunion du Conseil de l’Union Africa Link (ALU). Teng Yunping, PDG de China Global Television Network Corporation (CGTNC), président de CCTV+, et des représentants des membres d’ALU ont signé cette déclaration afin de renforcer un partenariat médiatique Chine-Afrique vigoureux dans la lutte contre la COVID-19, promouvoir efficacement la construction d’une communauté sino-africaine avec un avenir commun, et construire une communauté mondiale ayant pour objectif la santé pour tous.

Le secrétaire d’ALU a présenté le rapport de travail de l’année dernière. Des représentants de l’ALU, dont la Kenya Broadcasting Corporation et la Sudan National Broadcasting Corporation ont exprimé leur reconnaissance concernant l’efficacité d’ALU à promouvoir la coopération entre les médias et ont indiqué avoir découvert les efforts considérables consentis la Chine, menée par le Président Xi Jinping, pour lutter contre la pandémie grâce au mécanisme d’échange de nouvelles de l’ALU. Quant aux nouvelles transmises par les membres africains, elles annoncent au monde les progrès réels réalisés dans la lutte contre la pandémie en Afrique et dans la constitution d’une force conjointe puissante pour en venir à bout. Le représentant de la chaîne de télévision CGTN Français a partagé ses expériences en matière d’interviews, d’édition et de reportages dans la situation pandémique, et a également proposé certaines initiatives spécifiques, notamment la mise en place d’un mécanisme efficace de partage de contenu entre les médias chinois et africains, afin d’assumer une responsabilité sociale en tant que média et de construire un discours international plus ordonné. Le représentant de CCTV+ a déclaré que cette année marque le 20e anniversaire de la création du Forum sur la coopération sino-africaine. L’ALU continuera de promouvoir la coopération entre les médias chinois et africains sur la base du principe de « sincérité », « résultats réels », « affinité » et « bonne foi », afin de travailler avec les membres de l’ALU pour approfondir la compréhension mutuelle et la fraternité entre les peuples chinois et africains. L’an dernier, les membres de l’ALU ont échangé plus de 12 000 nouvelles et 7 membres ont remporté des prix.

Six médias africains de Tanzanie, du Bénin, du Kenya et de Cameron sont devenus membres officiels de l’ALU. Les représentants des médias susmentionnés ont exprimé leur volonté de lancer une coopération plus étendue avec les médias mondiaux par l’intermédiaire de l’ALU. Jusqu’à présent, 35 organisations de médias de 28 pays africains ont rejoint l’ALU.

L’ALU a été lancée en juin 2016 par CCTV+ et des médias de différents pays africains. Son objectif : promouvoir les échanges de nouvelles entre la Chine et l’Afrique, et raconter au monde les histoires de l’Afrique.