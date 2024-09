La troisième saison du programme Bitget TraderPro représente le passage du compte démo au trading réel avec jusqu’à 10 000 dollars de boost de financement par utilisateur

VICTORIA, Seychelles, 11 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget , principale bourse de cryptomonnaie et société Web3, a lancé la troisième saison de son défi de trading populaire, le programme TraderPro. Après la réussite de ses deux premières saisons, TraderPro s’est imposée comme la première plateforme de trading, attirant de plus en plus d’utilisateurs, avec un retour largement positif. Le programme Bitget TraderPro est un défi de trading visant à offrir des opportunités d’apprentissage et de trading en conditions réelles.

Les participants commencent avec un compte de démo trading, leur permettant d’expérimenter et de pratiquer sans aucun risque financier. Une fois que certains objectifs spécifiques sont atteints, ils passent au trading en conditions réelles et Bitget leur apporte un boost de financement pour éprouver le frisson de générer des profits réels. Associant parfaitement apprentissage et défi, les traders ont l’occasion d’affiner leurs stratégies et de viser les récompenses les plus généreuses.

Une fois le défi du compte démo réussi, les participants passent au trading en conditions réelles avec le boost de financement d’un ratio de 1:1 de Bitget. Les traders retenus peuvent créer des sous-comptes de trader expert TraderPro. Bitget versera un montant correspondant à leur investissement (compris entre 1 000 et 5 000 USDT), leur permettant de contrôler des positions supérieures sur toutes les paires de devises. Grâce à ce bonus, les traders peuvent viser de plus gros profits tout en minimisant leur risque personnel. L’effet de levier maximum reste plafonné à 20X durant la deuxième phase.

Thème de cette saison, TraderPro a lancé la « Mise à jour TraderPro : jusqu’à 10 000 $ de boost de financement et défi des memecoins à relever », pour aider les utilisateurs de cryptomonnaies à pratiquer le trading et à voir leurs efforts récompensés. La phase du défi durera environ trente jours, du 9 septembre à octobre 2024, avec des objectifs ambitieux visant à dynamiser la participation et l’engagement des participants. Le programme vise à convertir 500 participants en traders experts Bitget, pour renforcer sa communauté de traders VIP.

Afin de garantir une certaine transparence et de renforcer les liens de confiance, Bitget publiera des rapports quotidiens des performances de trading, faisant le point en temps réel sur l’avancement et les résultats du défi. Cette fonctionnalité permet de tenir les participants informés et engagés tout au long de l’événement.

Fort du succès des saisons précédentes, qui ont enregistré une hausse de 107 % du nombre de participants et une augmentation de 73 % du nombre de parrainages entre la première et la deuxième saison, Bitget se donne pour mission de renforcer encore davantage la position de TraderPro au sein de la communauté de trading. L’introduction de stratégies promotionnelles complètes, notamment des collaborations avec les leaders d’opinion clés (KOL) et des plans d’engagement avec la communauté, témoigne de l’attachement de Bitget à maintenir sa position de leader du secteur.

En conclusion, la troisième saison de TraderPro devrait être une expérience passionnante et enrichissante, aussi bien pour les débutants que pour les traders expérimentés. Avec la possibilité de gagner jusqu’à 10 000 $ de récompenses, les participants sont encouragés à s’inscrire rapidement pour bénéficier de tous les avantages du programme.

