Le directeur des ventes chez AI-Media est ravi de présenter une innovation en matière de sous-titrage lors du prochain salon professionnel IBC sur la diffusion

BROOKLYN, État de New York, 14 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — AI-Media , le chef de file des solutions de traduction, de transcription et de sous-titrage en direct s’axant sur la technologie, a le plaisir d’annoncer sa présence au salon IBC 2023, qui doit avoir lieu du 15 au 18 septembre à Amsterdam, aux Pays-Bas. L’événement promet d’être un rassemblement d’experts de l’industrie, de leaders d’opinion et d’entreprises innovantes dans le secteur de la diffusion et des technologies médiatiques.

En tant que leader mondial du sous-titrage pour l’industrie de la diffusion, AI-Media est fière de faire partie de cet événement d’une grande influence. Notre directeur des ventes, James Ward, dirigera notre délégation et représentera notre engagement envers l’excellence dans la fourniture de solutions de pointe à nos clients et partenaires.

James Ward, directeur des ventes d’AI-Media, a déclaré :

« Nous sommes ravis de faire une nouvelle fois partie du salon IBC. Ce salon professionnel est une plateforme exceptionnelle qui nous permet de présenter nos dernières innovations et de démontrer comment nous continuons à repousser les frontières du possible dans l’industrie de la diffusion. Nous sommes impatients d’échanger avec des leaders de l’industrie, des clients et des partenaires, et de partager notre vision de l’avenir de la diffusion. »

AI-Media va présenter plusieurs solutions de diffusion clés lors de l’événement, LEXI étant la pierre angulaire de notre solution de sous-titrage automatique en direct optimisée par l’IA. LEXI fournit systématiquement des taux de précision supérieurs à 98 %, identifie les changements de locuteur, utilise l’IA pour garantir que les sous-titres n’interrompent pas le contenu à l’écran, et tout cela pour une fraction du coût des sous-titres d’origine humaine. Cet outil innovant est en train de révolutionner le sous-titrage en temps réel, apportant une solution rentable qui a été adoptée par les plus grands diffuseurs du monde. AI-Media organisera des démonstrations en direct sur le stand pour présenter cette technologie révolutionnaire en action.

Le Kit d’outils de sous-titrage LEXI optimisé par l’IA récemment lancé sera également présenté lors du salon IBC2023, avec six solutions clés, chacune conçue pour répondre aux différents besoins du sous-titrage. Le Kit d’outils LEXI transforme la création de contenu et le sous-titrage, en proposant des solutions de bout en bout complètes pour les sociétés de médias, les diffuseurs, les producteurs d’événements, les établissements d’enseignement et les créateurs de contenu dans le monde entier. Les diffuseurs peuvent associer et assortir les éléments du Kit d’outils en fonction de leurs besoins professionnels, en ayant accès à des solutions qui comprennent le sous-titrage, la traduction, l’archivage et la recherche, ainsi que la reprise après sinistre.

Avec la production de vidéo IP à l’avant-garde de l’innovation dans le paysage de la diffusion, les diffuseurs peuvent compter sur la solution ALTA d’AI-Media pour leur encodage de sous-titres compatibles IP. ALTA adhère aux normes de diffusion mondiales, notamment les entrées SMPTE-2110 et MPEG-TS, et peut produire des sous-titres 2110-40, DVB, DVB TTML, DVB Teletext et SMPTE 2038. ALTA peut s’adapter à n’importe quel flux de production car elle peut être déployée en tant que machine virtuelle autonome, AMI prête à l’emploi ou serveur physique clé en main. En plus de gérer sans effort six langues par instance, ALTA prend également en charge l’insertion de signaux publicitaires à l’aide de marqueurs SCTE-35 et SCTE-104. Avec ALTA, AI-Media aide les diffuseurs à élever leurs diffusions vidéo par IP vers de nouveaux sommets en termes de portée et d’accessibilité. Notre stand présentera également notre gamme d’encodeurs matériels SDI, notamment notre encodeur de sous-titres Encoder Pro (HD492) 1 RU, désormais synonyme de norme de la diffusion pour les encodeurs SDI.

Nous sommes également impatients de fournir aux clients un aperçu anticipé de notre solution LEXI Translate améliorée, qui constitue le niveau supérieur d’accessibilité linguistique au sein de notre Kit d’outils LEXI. Cette version bientôt disponible offre une précision inégalée de traduction en temps réel, ce qui permet aux diffuseurs de distribuer le contenu à une audience plus vaste que jamais auparavant.

Rejoignez AI-Media lors du salon IBC 2023, du 15 au 18 septembre, au Centre de conventions et d’expositions RAI Amsterdam, stand n° 5.C31. Les participants sont encouragés à réserver une rencontre avec l’équipe AI-Media qui leur fera découvrir notre gamme de solutions de sous-titrage pour la diffusion de bout en bout.

À propos d’AI-Media

Fondée en Australie en 2003, la société technologique AI-Media est un leader mondial des solutions de traduction, de transcription et de sous-titrage enregistrés et en direct. La société aide les principaux diffuseurs, entreprises et organismes gouvernementaux du monde à assurer des sous-titrages de haute précision, sécurisés et rentables via sa solution de sous-titrage automatique LEXI optimisée par l’IA. Des sous-titres LEXI sont livrés sur des millions d’écran à travers le monde grâce à la gamme d’encodeurs de sous-titrage d’AI-Media et à son réseau iCap Cloud – le réseau de livraison de sous-titres le plus grand et le plus sécurisé au monde. À l’échelle mondiale, AI-Media livre plus de 8 millions de minutes de contenu multimédia en direct et enregistré chaque mois. AI-Media est cotée à la bourse australienne (ASX : AIM). Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site AI-Media.tv .

