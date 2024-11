Le Network Intelligence as a Service (NIaaS) de Mavenir remporte le prix Advancing Artificial Intelligence lors des Glotels 2024

RICHARDSON, Texas, 28 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Mavenir, le fournisseur d’infrastructures basées sur le cloud qui bâtit les réseaux de demain, a été salué en tant que leader en matière d’IA en remportant le prix Advancing Artificial Intelligence Global Telecoms (Glotel) pour son Network Intelligence as a Service (NIaaS, ou intelligence réseau en tant que service). En appliquant l’IA/l’AA (l’intelligence artificielle/l’apprentissage automatique) de pointe aux opérations de télécommunications, le NIaaS de Mavenir augmente les capacités de résolution de problèmes et de prise de décision afin d’améliorer l’expérience utilisateur.

En améliorant l’optimisation des ressources et en réduisant les coûts, le NIaaS fait partie intégrante du portefeuille de solutions de Mavenir leader du marché et permettant de configurer des réseaux 5G autonomes. Avec la complexification croissante des opérations de réseau, la capacité des réseaux autonomes est devenue cruciale. Jusqu’à l’arrivée de la 4G, la prestation de services de télécommunications s’adressait principalement aux services accessibles aux personnes, avec des processus opérationnels établis autour du comportement humain. À partir de la 5G et au-delà, les réseaux doivent fournir des services à un nombre croissant d’appareils non humains avec différentes exigences en matière de bande passante, de latence et d’utilisation.

Les opérations de télécommunications destinées à prendre en charge un ensemble de services aussi hétérogène devraient devenir de plus en plus complexes, et nécessiter des réseaux autonomes. Les solutions de Mavenir pour les réseaux autonomes exploitent les principaux environnements open source, qui regroupent le cloud K8/de conteneur, l’automatisation spécifiquement conçue pour le cloud basée sur GitOps et les algorithmes d’IA/d’AA de pointe, et les optimisent pour satisfaire aux besoins uniques des prestataires de services de communication (PSC). Cela a donné lieu à des innovations de pointe d’une vitesse fulgurante, avec une agilité sans précédent.

En matière de service commercial, le NIaaS de Mavenir a permis d’améliorer les capacités de résolution de problèmes et de prise de décision du personnel opérationnel. Il peut ainsi bénéficier d’une meilleure productivité en matière d’opérations réseau, faire respecter les accords de niveau de service, améliorer l’expérience de l’utilisateur final et utiliser les ressources réseau de manière plus efficace. Le NIaaS offre une zone de visualisation qui affiche l’inférence des données de sortie du modèle d’AA de manière conviviale, afin que les membres du personnel des opérations des télécommunications qui ne disposent pas de formation en science des données puissent facilement comprendre les données de sortie des modèles d’AA. Le NIaaS crée un jumeau numérique du réseau opérationnel grâce à des modèles d’IA génératifs, afin de réduire les risques liés aux opérations en boucle fermée. Ce jumeau numérique agit en qualité d’outil de test en direct afin d’évaluer les mesures d’optimisation suggérées par le NIaaS, avant de les mettre en œuvre sur le réseau en direct.

« Notre engagement visant à créer les meilleures solutions d’IA pour les opérations de télécommunications est inégalé », a déclaré Brandon Larson, vice-président directeur et directeur général de la stratégie commerciale cloud, IA et IMS de Mavenir. « L’avenir du secteur des télécommunications réside dans les réseaux autonomes, et les PSC doivent rapidement intégrer l’IA dans leurs opérations afin de rester pertinents. Le NIaaS de Mavenir applique l’IA de pointe aux opérations de télécommunications afin de bâtir les réseaux de demain, permettant aujourd’hui aux PSC d’offrir des services avancés et d’améliorer l’expérience utilisateur pour leurs clients à moindre coût, tout en bénéficiant d’un meilleur rendement opérationnel. »

La 12ᵉ édition annuelle des Glotel Awards est la cérémonie des Global Telecoms Awards, organisée par Telecoms.com. Pour accéder à la liste complète des gagnants, rendez-vous sur : Lauréats 2024 | Global Telecoms Awards

À propos de Mavenir

Mavenir bâtit aujourd’hui les réseaux de demain grâce à des solutions basées sur le cloud et à l’IA, qui sont écologiques de par leur conception et qui permettent aux opérateurs de tirer parti des avantages de la 5G et de mettre en place des réseaux intelligents, automatisés et programmables. En tant que pionnier de l’Open RAN et innovateur du secteur, Mavenir et ses solutions primées assurent l’automatisation et la monétisation des réseaux mobiles dans le monde entier, accélérant la transformation des réseaux logiciels auprès de plus de 300 fournisseurs de services de communication dans plus de 120 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mavenir.com

