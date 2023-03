Les lauréats ont été révélés lors de la 17e édition annuelle des Stevie® Awards pour les ventes et le service à la clientèle

Les meilleurs prix au monde pour les ventes et le service à la clientèle ont été décernés à Las Vegas

FAIRFAX, Virginie, 07 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Les lauréats de la 17e édition annuelle des Stevie® Awards pour les ventes et le service à la clientèle, reconnus comme les meilleurs prix du service à la clientèle et des ventes dans le monde, ont été dévoilés vendredi soir lors d’une cérémonie de gala à Las Vegas, dans l’État américain du Nevada, en présence de plus de 400 cadres du monde entier.

La liste complète des lauréats des Stevie par catégorie est disponible à l’adresse http://www. StevieAwards.com/Sales.

DP DHL, avec 46 prix Stevie d’or, d’argent et de bronze, a été l’entreprise la plus honorée cette année, remportant le trophée Grand Stevie Award. C’est la 11e année consécutive que la société multinationale de livraison de colis et de gestion de la chaîne d’approvisionnement, dont le siège social est situé à Bonn, en Allemagne, remporte un Grand Stevie dans le programme, et la neuvième année sur les 11 au cours desquelles elle s’est classée en tête de liste des entreprises les plus honorées.

Les autres lauréats du Grand Stevie Award, par ordre décroissant, sont notamment IBM, Sales Partnerships, Support Services Group, ValueSelling Associates, UPMC Health Plan, PowerSchool Group, GoHealth, TalkDesk et Michael Kors.

Plus de 2 300 candidatures d’entreprises de toutes tailles et de pratiquement tous les secteurs ont été examinées lors du concours de cette année. Les finalistes ont été déterminés grâce aux notes moyennes attribuées par plus de 170 professionnels dans le monde entier répartis dans sept comités de jury spécialisés. Les candidatures ont été prises en considération dans plus de 60 catégories pour les réalisations du service client et du centre de contact, y compris Contact Center of the Year (Centre de contact de l’année), Award for Innovation in Customer Service (Prix de l’innovation dans le service client) et Customer Service Department of the Year (Service client de l’année) ; 60 catégories pour les ventes et les réalisations en développement commercial, allant de Senior Sales Executive of the Year (Directeur commercial senior de l’année) à Sales Training or Business Development Executive of the Year (Responsable de la formation commerciale ou du développement commercial de l’année) et Sales Department of the Year (Service commercial de l’année) ; et des catégories visant à reconnaître les nouveaux produits et services et les fournisseurs de solutions, entre autres.

Sales Partnerships, Inc. a remporté 12 prix d’or, soit le nombre le plus élevé de prix décernés lors du concours. Les autres gagnants d’au moins deux prix Stevie d’or sont : Alight Solutions, Blackhawk Network, ClearSource BPO, DP DHL, EFG Companies, Genpact, GoHealth, IBM, ICW Group, Janek Performance Group, JK Moving, LivePerson, MetTel, Michael Kors, MONAT Global Corp, Optima Tax Relief, LLC, Optum, Paradigm Marketing and Design, PREMIER Bankcard, Rapid Phone Center, Sales Partnerships, Inc., SAP, SoftPro, Splunk, Tata Consultancy Services, TELUS Smart Security & Automation, TIM Brasil, TransPerfect, Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S., UPMC Health Plan, Perceptyx, Veeam et WNS (Holdings) Limited.

Les gagnants d’une catégorie spéciale, le Sales Partnerships Ethics in Sales Award (Prix de l’éthique des partenariats commerciaux dans la vente), ont également été annoncés vendredi. Ce prix récompense les organisations pour leurs meilleures pratiques et leurs réalisations dans la démonstration des normes éthiques les plus élevées du secteur des ventes. Le lauréat du prix Stevie d’or dans cette catégorie est Greater Prairie Business Consulting. Le lauréat du prix Stevie d’argent est Belkins, et les lauréats du Stevie de bronze sont Cal Dental USA et Integrity Solutions.

Les cérémonies de remise ont été diffusées en direct via Livestream et sont disponibles pour un visionnage en ligne.

Les candidatures pour l’édition 2024 des Stevie Awards pour les ventes et le service à la clientèle seront acceptées à partir du mois de juillet 2023. Le kit d’inscription peut être demandé à l’adresse http://www. StevieAwards.com/Sales.

Les prix sont remis par les Stevie Awards, qui organisent huit des plus grands programmes mondiaux de récompenses commerciales, dont les prestigieux International Business Awards® et les American Business Awards®.

À propos des Stevie Awards

Les Stevie Awards sont décernés dans huit programmes : les Stevie Awards en Asie-Pacifique, les Stevie Awards en Allemagne, les Stevie Awards au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les American Business Awards®, les International Business Awards®, les Stevie Awards pour les grands employeurs, les Stevie Awards pour les femmes entrepreneurs et les Stevie Awards pour les ventes et le service à la clientèle. Les concours Stevie Awards reçoivent chaque année plus de 12 000 candidatures émanant d’entreprises dans plus de 70 pays. En récompensant les entreprises de tous types et de toutes tailles, ainsi que leurs collaborateurs, les Stevies reconnaissent les performances exceptionnelles sur le lieu de travail dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les Stevie Awards, visitez le site www.StevieAwards.com.

Les Sponsors de la 17e édition annuelle des Stevie Awards pour les ventes et le service à la clientèle comprennent Sales Partnerships, Inc., Support Service Group et ValueSelling Associates, Inc.

Contact :

Nina Moore

(703) 547-8389

Nina@StevieAwards.com

GlobeNewswire Distribution ID 8783289