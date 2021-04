Relocações Globais de Funcionários Atendidas pelos Escritórios Internacionais do WHR

MILWAUKEE, Wis., April 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Durante 2020, o WHR Group, Inc (WHR) abriu escritórios internacionais em Cingapura e Basileia, Suíça, para apoiar seus serviços globais de relocação de funcionários. Esses escritórios fornecem uma gama de serviços, incluindo serviços de pré-atribuição, transição, atribuição e repatriamento para funcionários expatriados multilíngues. Juntamente com sua sede nos EUA em Milwaukee, Wis., o WHR ajuda algumas das maiores organizações do mundo e já relocou centenas de milhares de funcionários para mais de 120 países em todo o mundo.

Exclusivo e independente desde a sua criação há 26 anos, o WHR é especializado em fornecer a cada expatriado uma equipe de relocação dedicada, um serviço esmerado e disponibilidade 24/7 durante todo o processo de relocação – atribuições de longo ou curto prazo.

O escritório da Suíça apoia clientes e seus funcionários transferidos na Europa, Oriente Médio e África, enquanto o escritório de Cingapura apoia a região Ásia-Pacífico. “Embora a Covid-19 tenha reduzido drasticamente a capacidade das pessoas de atravessar fronteiras, persistimos em abrir esses escritórios para cumprir nossas obrigações com os clientes e estar preparados para atender à demanda futura”, disse o presidente do WHR, Paul De Boer. “Prevemos uma recuperação muito saudável assim que a pandemia terminar e contamos com a nossa base para atender a qualquer expansão global que nossos clientes exijam.”

Sobre o WHR Group, Inc.

O WHR Group Inc (WHR) é uma empresa global de gestão de relocação privada, orientada para o cliente, distinguida pela sua melhor prestação de serviços e tecnologia proprietária de ponta. O WHR tem escritórios em Milwaukee, Wisconsin, Suíça e Cingapura. Com sua taxa de retenção de clientes de 100% na última década, o WHR continua a se posicionar como provedor confiável na relocação global de funcionários. Para mais informação sobre o WHR, visite http://www.whrg.com , ou siga @WHRGroup no LinkedIn , Twitter e Facebook .