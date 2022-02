Taconic Biosciences® Lança Cage+™, Redefinindo Soluções de Gestão de Colônias para o Laboratório Moderno

A Abordagem de Manejo Protege Todos os Elementos dos Serviços de Criação por Contrato

RENSSELAER, NY, Feb. 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A Taconic Biosciences, líder global no fornecimento de soluções de modelo de animais para a descoberta de medicamentos, lançou Cage+, uma abordagem inovadora aos serviços de criação de murinos por contrato. O Cage+ oferece uma gestão completa dos projetos, permitindo que os pesquisadores se concentrem na pesquisa com confiança de que o fornecimento de modelos animais é confiável, da mais alta qualidade e que está dentro do orçamento.

A pesquisa biomédica e farmacêutica mudou profundamente nas últimas duas décadas. Os estudos são mais rápidos e avançados, reduzindo o tempo para a produção dos dados experimentais necessários para o apoio das decisões bem-informadas. Os novos modelos animais gerados para apoiar esses estudos avançados tornaram-se mais complexos e precisos. No entanto, embora a indústria de serviços de pesquisa por contrato tenha acompanhado os avanços da pesquisa biomédica, a indústria de criação por contrato permaneceu em grande parte inalterada desde o início da década de 1990. A maioria dos provedores continua a colocar a responsabilidade do planejamento e do gerenciamento do projeto nos pesquisadores que não têm tempo nem experiência para direcionar os provedores de serviços sobre a melhor forma de projetar e gerenciar a produção em escala de modelos animais complexos.

As Soluções de Gestão de Colônias Cage+ fecha a lacuna entre as demandas do programa de pesquisa biomédica e a abordagem antiquada oferecida por muitos serviços de criação por contrato. O Cage+ emprega uma abordagem holística, combinando elementos padrão de criação e pecuária com conhecimentos abrangentes de design de criação, metodologia específica do projeto para reduzir as preocupações com o bem-estar animal, monitoramento orçamentário e gerenciamento e comunicação proativos do projeto. Além disso, este programa abrangente expande rapidamente a produção da criação através de métodos de embriologia liderados por especialistas, fornece padrões de saúde animal harmonizados internacionalmente e inclui a ferramenta de gerenciamento de projetos eTACONIC® com base na web, fornecendo aos usuários acesso a informações sobre colônias 24 horas por dia, 7 dias por semana.

A Cage+ permite que os pesquisadores aproveitem totalmente a experiência comprovada em design e criação de modelos complexos para avançar nos programas de pesquisa. Quando combinada com as Soluções de Geração de Modelos Personalizados da Taconic , a Cage+ Colony Management Solutions oferece um serviço de “design para gerenciamento” abrangente e contínuo, permitindo que os clientes aproveitem os modelos geneticamente modificados mais complexos, desde o design inicial até a produção em escala de coortes de estudo.

“Os pesquisadores devem exigir mais dos provedores de serviços de criação por contrato, e essa visão é o condutor da nossa abordagem com base na gestão do Cage+ de soluções de gestão de colônias”, disse o Dr. John Couse, vice-presidente de serviços científicos. “Com o Cage+, os pesquisadores verão a Taconic como uma extensão da sua equipe, para a colaboração de cientistas e especialistas. Nossa abordagem permite que os pesquisadores concentrem seu tempo, energia e recursos na pesquisa, confiando seu modelo personalizado de desenvolvimento e produção animal à Taconic.”

Para mais informações sobre como melhorar a gestão das colônias e dos resultados da CAge+, ligue para 1-888-TACONIC (1- 888- 822- 6642) nos EUA, +45 70 23 04 05 na Europa, ou envie email para info@taconic.com .

Sobre a Taconic Biosciences, Inc.

A Taconic Biosciences é uma líder global totalmente licenciada em serviços e modelos geneticamente modificados. Fundada em 1952, a Taconic oferece as melhores soluções/modelos de pesquisas em murinos, para que os clientes possam adquirir, customizar, criar, pré-condicionar, testar e distribuir valiosos modelos de pesquisa em todo o mundo. Especializada em modelos de camundongos e de ratos geneticamente projetados, microbioma, modelos de camundongos imuno-oncologia, e serviços de design e criação de modelos integrados, a Taconic opera laboratórios de serviços e instalações de criação nos EUA e na Europa, mantém relações com distribuidores na Ásia , e tem capacidades de entrega em nível global para oferecer modelos em quase qualquer lugar no mundo.

Contato com a Mídia:

Aidan Bouchelle

Diretor Associado, Operações de Marketing

1-518-949-7598

Aidan.Bouchelle@taconic.com