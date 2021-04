Tomando medidas em conjunto – inscreva-se agora

A Aliança das Civilizações das Nações Unidas (United Nations Alliance of Civilizations – UNAOC) e o Grupo BMW estabeleceram o Prêmio de Inovação Intercultural que promove o diálogo intercultural há dez anos



Para marcar seu décimo aniversário, organizações de todo o mundo são convidadas a apresentar projetos inovadores para consideração para o prêmio (prazo: 27 de maio de 2021)



Dez premiados receberão um total de US $ 200.000 em assistência financeira



O foco da premiação são projetos dedicados à promoção da diversidade, integração e inclusão social

MUNIQUE e NOVA YORK, April 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Nos últimos dez anos, a Aliança das Civilizações das Nações Unidas (UNAOC) e o Grupo BMW convidaram organizações de todo o mundo a se candidatarem ao Prêmio de Inovação Intercultural. Os dois parceiros estabeleceram este prêmio para apoiar projetos inovadores que promovem o entendimento intercultural.

“Ao celebrarmos dez anos dessa parceria cada vez maior entre a UNAOC e o Grupo BMW, agora com o apoio da Accenture, continuaremos a trabalhar em conjunto para ampliar o trabalho dos avançados inovadores sociais e promover a diversidade e sociedades inclusivas”, disse Miguel Ángel Moratinos, Alto Representante da UNAOC.

“Neste aniversário, além de comemorar uma parceria de muito sucesso, também fazemos uso do Prêmio de Inovação Intercultural mais uma vez para apelar ao sentimento de comunidade das pessoas”, disse Ilka Horstmeier, membro do Conselho de Administração da BMW AG, responsável pelos Recursos Humanos e nova patrocinadora do Prêmio de Inovação Intercultural. Isso tem um significado totalmente novo diante da Covid-19. Como Horstmeier disse: “Só podemos administrar os desafios adicionais da pandemia tomando medidas em conjunto.”

Procura-se: projetos para uma sociedade inclusiva e diversificada

Este ano, o foco principal será projetos que promovam a igualdade de gênero, combatam o extremismo violento, o ódio e os preconceitos, e defendam a arte, a cultura e o esporte como veículos para a coesão e diversidade social.

Para alavancar o impacto social dos projetos selecionados, os dez finalistas receberão a mesma assistência financeira. Por esse motivo, com o apoio da Accenture, os parceiros aumentaram o prêmio financeiro para US $ 200.000. Além disso, os finalistas receberão consultoria individual e profissional, e participarão de várias sessões de treinamento e workshops.

As organizações interessadas devem se inscrever até às 17h00 (EDT) de quinta-feira, 27 de maio de 2021, em www.interculturalinnovation. org.

Contato:

Milena Pighi, Assuntos Corporativos e Governamentais do Grupo BMW, Porta-voz CSR

Contato +49-89-382-66563; Milena.PA.Pighi@bmw.de

https://www.bmwgroup.com

Alessandro Girola, Coordenador de Programação, UNAOC

Contato: +1 (929) 274-6217; alessandrog@unops.org

https://www.unaoc.org