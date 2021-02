Vitruvian adquire maioria da Expereo

AMSTERDÃ, Holanda, Feb. 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Vitruvian Partners, empresa internacional de capital de crescimento e de compra, fechou um acordo com a Apax Partners sas, empresa europeia de capital privado sediada em Paris, de aquisição de participação majoritária na Expereo, principal provedora mundial de soluções Gerenciadas de Internet, Acesso à Nuvem e SD-WAN. A Apax Partners permanecerá como acionista minoritária ao lado da Vitruvian Partners e da equipe de gestão da empresa, que continuará a liderar a empresa. A conclusão da transação está sujeita ao recebimento das autorizações habituais de controle de fusão.

A Expereo tem um forte histórico de crescimento, desempenho financeiro e aquisições que aumentam o valor, solidificando sua posição como líder do mercado em fornecimento de soluções gerenciadas de Internet Global e conectividade de rede para seus parceiros provedores de serviços de comunicação, e uma impressionante variedade de clientes corporativos multinacionais em todo o mundo.

“A Vitruvian Partners irá aprimorar ainda mais nossa ambiciosa trajetória de crescimento, viabilizando a capitalização mais rápida das mudanças fundamentais e oportunidades que a transformação digital da rede global e no espaço de conectividade na nuvem”, disse Irwin Fouwels, CEO da Expereo. “A Vitruvian e o suporte contínuo da Apax Partners nos permitirão desenvolver ainda mais nossa posição de liderança em escala, ao mesmo tempo em que ampliamos nosso conjunto de serviços, permitindo a transformação da rede dos nossos clientes corporativos globais e estratégias de nuvem em primeiro lugar com serviços aprimorados de acesso à Internet e nuvem com uma única experiência de cliente digital, a melhor da categoria”.

David Nahama, Sócio Sênior da Vitruvian Partners, acrescenta:

“Temos acompanhado a Expereo desde 2016 e observamos que a empresa vem superando consistentemente o desempenho e, mais recentemente, fez várias aquisições estratégicas significativas. A Expereo estabeleceu uma posição de liderança global no mercado global de nuvem e rede definida por software altamente atraente, viabilizando a oferta de soluções atraentes e diferenciadas aos seus clientes, sustentando sua atratividade em termos de investimento. Abordamos Irwin e Thomas no final do ano passado e estamos muito satisfeitos com a nossa parceria com a equipe da Expereo e da Apax na próxima etapa importante da expansão e sucesso da Expereo.” Joe O’Mara, Sócio da Vitruvian Partners, concluiu: “Juntamente com a Apax, acreditamos que temos recursos operacionais e de capital significativos para apoiar as aspirações de crescimento e aquisição da Expereo.”

Thomas de Villeneuve, Sócio da Apax Partners, disse: A rápida adoção de aplicativos com base na nuvem e tecnologias SD-WAN coloca as soluções WAN com base na Internet no centro dos modelos de negócios das empresas multinacionais. A Expereo teve um crescimento impressionante desde que investimos na empresa e realmente capitalizamos essas tendências tecnológicas. Estamos extremamente contentes em continuar nesta jornada de sucesso juntamente com a Vitruvian, Irwin e sua equipe.”

Sobre a Vitruvian

Vitruvian é uma empresa internacional de capital de crescimento e aquisição com sede em Londres, com escritórios em Londres, Estocolmo, Munique, Luxemburgo, São Francisco e Xangai. A Vitruvian se concentra em situações dinâmicas caracterizadas pelo rápido crescimento e mudanças em todos os setores, abrangendo a tecnologia da informação, serviços financeiros, ciências da vida e saúde, mídia e serviços empresariais, e de consumo. A Vitruvian Funds financiou mais de 50 empresas e tem ativos sob gestão de aproximadamente 10 mil milhões de euros. A empresa investe em líderes de mercado globais e inovadores na sua área, tais como Voxbone, Bitdefender, Farfetch, Just Eat, Trustpilot, Easypark, Unifaun, Marqeta Global–e, e CRF Health. A Vitruvian é signatária dos Princípios de Investimento Responsável apoiados pela ONU (UN supported Principles of Responsible Investment – “PRI”).

www.vitruvianpartners.com

Sobre a Expereo

A Expereo é a principal provedora de soluções de rede gerenciada, inclusive de conectividade de Internet global, SD-WAN, e serviços de aceleração na nuvem. A Expereo é a parceira de confiança de 30% das empresas Fortune 500, capacitando sites empresariais e governamentais em todo o mundo, ajudando a aumentar a produtividade de todas as empresas com desempenho flexível e ideal na Internet.

www.expereo.com

Sobre a Apax Partners

A Expereo foi adquirida pela Apax Partners em 2018.

A Apax Partners é uma empresa líder europeia em patrimônio privado com base em Paris. Com mais de 45 anos de experiência, a Apax Partners fornece financiamento de capital de longo prazo para a criação e fortalecimento de empresas de classe mundial. Os fundos administrados e sob consultoria da Apax Partners ultrapassam 4 mil milhões de euros. Esses fundos investem em empresas de crescimento rápido do mercado médio em quatro setores de especialização: Tecnologia e Telecom, Consumidor, Saúde e Serviços.

A Apax Partners sas (www.apax.fr) com base em Paris, e a Apax Partners LLP (www.apax.com) com base em Londres, têm um histórico compartilhado, mas são empresas separadas e independentes de capital privado.

@ApaxPartners_Fr

www.apax.fr

Consultores da Negociação

A Vitruvian recebeu consultoria das firmas Freshfields, Bruckhaus Deringer (jurídico), Nielen Schuman (finanças corporativas e consultoria de débito), Bain & Company (auditoria comercial), FTI Consulting (auditoria financeira) e PwC (impostos). A Apax recebeu consultoria da Weil, Gotshal & Manges.

Contato: Conor McGee conor@grammatikagency.com