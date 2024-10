À chaque seconde de l’année dernière, 3 filles et 2 garçons ont été victimes de violence sexuelle à l’égard des enfants

Together for Girls lance « Break the Record » dans une tentative record de mettre fin à la violence sexuelle pendant l’enfance

Every second this past year 3 girls experienced child sexual violence Every second this past year 2 boys experienced child sexual violence Break the Record LONDRES, 31 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Together for Girls, un partenariat mondial visant à mettre fin à la violence contre les enfants et les adolescents, dévoile les résultats d’un vaste effort de recherche révélant la prévalence mondiale de la violence sexuelle pendant l’enfance cette année, comprenant des données représentant 193 pays et les expériences de 2,4 milliards de jeunes.

Au cours des 12 derniers mois, 82 millions de filles et 69 millions de garçons ont subi une forme ou une autre de violence sexuelle, soit environ 3 filles et 2 garçons par seconde. Les données ont été compilées par Together for Girls en collaboration avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’Université d’État de Géorgie, l’Université agricole de Chine, les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) et l’Université d’Édimbourg.

Dans le cadre d’une approche unique en son genre, Together for Girls a créé un livre intitulé « Break the Record » pour mesurer et comprendre la violence sexuelle pendant l’enfance et offrir un cadre pratique pour y mettre fin. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une campagne plus large, Break the Record, soutenue par des influenceurs et des militants du monde entier dont le Brave Movement. Ce dernier est un mouvement mondial de sensibilisation dirigé par des survivantes pour mettre fin à la violence sexuelle pendant l’enfance et une initiative spéciale de Together for Girls.

La campagne tentera également d’obtenir un titre GUINNESS WORLD RECORDS pour le plus grand nombre de pays représentés lors d’un sommet sur la violence envers les enfants lors de la Conférence ministérielle mondiale pour mettre fin à la violence contre les enfants qui se tiendra à Bogotá, en Colombie, les 7 et 8 novembre 2024.

Le livre Break the Record présente de nouveaux chiffres de premier ordre : les toutes premières estimations mondiales et régionales de l’UNICEF, auxquelles Together for Girls et les partenaires de recherche ont contribué en révélant qu’une fille sur cinq et un garçon sur sept subiront une forme ou une autre de violence sexuelle avant leur 18e anniversaire.

Dr Daniela Ligiero, PDG de Together for Girls et fondatrice de Brave Movement, déclare : « La violence sexuelle contre les enfants est persistante, généralisée et dévastatrice, mais nous savons qu’il existe des solutions efficaces pour la prévenir. Nous savons également que la violence sexuelle contre les enfants se déroule dans le noir. L’une des principales raisons de sa prolifération est le manque de mesures mondiales. Alors que certains gouvernements et organisations mesurent au niveau national ou régional, nous n’avons pas encore vu de mesures rigoureuses à l’échelle mondiale. Ce manque de mesures mondiales se traduit par l’absence de solutions mondiales efficaces. Grâce à cette initiative, première au monde, qui mesure les expériences de 1,5 milliard de jeunes, nous espérons transformer la compréhension de la violence sexuelle contre les enfants et inciter les gouvernements à agir. »

« C’est pourquoi aujourd’hui, avant la première conférence ministérielle mondiale sur la violence contre les enfants, nous appelons les gouvernements et les individus à agir, à voir qu’il y a de l’espoir si nous partageons tous une vision pour l’avenir – un monde dans lequel les survivants ont leur place à la table des négociations, et les efforts collectifs des gouvernements, de la société civile et du secteur privé se combinent pour faire en sorte que chaque enfant grandisse en sécurité et à l’abri de la peur et de la violence. Un monde où chacun a accès à la prévention, à la guérison et à la justice. »

Le livre présente également l’indice Out of the Shadows Index (OOSI), ainsi que des données de Childlight : l’institut mondial pour la sécurité des enfants de l’Université d’Édimbourg, qui constate que plus de 300 millions d’enfants de moins de 18 ans ont été victimes d’exploitation et d’abus sexuels des enfants en ligne au cours des 12 derniers mois. Selon l’indice Into the Light, un enfant sur huit dans le monde a été soumis à la sollicitation en ligne et un enfant sur huit a pris, partagé et/ou visionné des images et des vidéos sexuelles au cours des 12 derniers mois. L’indice Into the Light regroupe des données provenant d’enquêtes, de recherches et de pratiques nationales pour estimer la prévalence de l’exploitation et de l’abus sexuels des enfants en ligne.

Ces formes de violence sexuelle pendant l’enfance, qu’elles impliquent ou non un contact, ont de graves répercussions émotionnelles, sanitaires et psychosociales sur les enfants et les jeunes, y compris à l’âge adulte.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Pour lire une version numérique du livre, veuillez visiter:

www.BreakTheRecord.org

Les photos jointes au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/59e87526-9bed-47ea-9a9a-32a12e75aaf8

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0e083d89-366f-4113-adfa-b276e5d669a5

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c0b42061-7b34-4ffb-a637-b88af62c6bf2





Contacts presse Rebecca Ladbury rebecca@ladburypr.com +44 (0) 7941 224 975 Danya Agababian danya@ladburypr.com +44 (0) 7779 635 147

GlobeNewswire Distribution ID 1001010492