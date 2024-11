Bitget Wallet lance une boîte à outils de trading de memecoins afin de donner aux traders les moyens de tirer le meilleur parti de l’écosystème Solana dans un contexte de flambée du marché

VICTORIA, Seychelles, 22 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget Wallet, un portefeuille Web3 non dépositaire de premier plan, a lancé une boîte à outils complète de trading de memecoins afin de répondre à la demande croissante d’outils permettant d’exploiter la montée en puissance des memecoins.

Au cours des trois derniers mois, les réseaux Solana et Base ont entraîné des flux nets cumulés en dollars US alimentés par des communautés de memecoins florissantes et des projets visant à rejoindre l’écosystème de Solana, ce qui a suscité l’enthousiasme des traders désireux de saisir de nouvelles opportunités. Dans un contexte où des milliers de memecoins inondent quotidiennement le marché, cet écosystème dynamique pose aux utilisateurs des défis liés notamment à la multitude de choix de jetons, à la gestion des décisions émotionnelles et à une volatilité extrême du marché. En dotant les utilisateurs d’outils puissants qui leur permettent d’identifier des jetons à fort potentiel, de prendre des décisions basées sur les données et d’exécuter des transactions transparentes sur plusieurs chaînes, la boîte à outils de trading de memecoins de Bitget Wallet leur offre une solution tout-en-un grâce à laquelle ils peuvent trader avec plus de confiance et d’efficacité.

MemeX et Hot Picks sont au cœur de cette boîte à outils en tant que puissants outils de découverte adaptés aux différentes étapes du cycle de vie d’un memecoin. En identifiant les jetons récemment lancés avec des capitalisations boursières inférieures à 1 million de dollars, MemeX se concentre sur les opportunités ultra-précoces afin d’aider les traders à profiter des projets émergents avant qu’ils ne gagnent de l’ampleur. Hot Picks sélectionne les jetons associés à des capitalisations boursières inférieures à 10 millions de dollars en combinant les données de la blockchain, les tendances des réseaux sociaux et les signaux de trading de crypto intelligent de manière à mettre en évidence les jetons présentant un potentiel de croissance important. Ces fonctionnalités combinées simplifient le processus d’identification de jetons prometteurs au milieu de l’afflux de nouveaux projets. Au 21 novembre, Hot Picks a identifié les memecoins les plus performants ayant présenté une croissance remarquable : PNUT a ainsi bondi de 2 424 652 %, BAN de 28 641 %, GOAT de 35 881 %, ACT de 6 270 % et CHILLGUY de 11 605,58 %.

Pour les utilisateurs qui cherchent à trader de manière stratégique, Bitget Wallet fournit des analyses de qualité professionnelle, avec notamment des graphiques K-line en temps réel assortis de marqueurs d’achat/vente et des tableaux de bord détaillés pour le suivi des jetons. En fournissant des informations complètes telles que la capitalisation boursière, les tendances en matière de liquidité, les volumes de transaction et les opinions exprimées sur les réseaux sociaux, ces tableaux de bord aident les utilisateurs à aller au-delà du trading spéculatif. En proposant des prix compétitifs et des fonctionnalités inter-chaînes sur des réseaux comme Ethereum, Solana et Base, la fonctionnalité Bitget Wallet Swap garantit aux utilisateurs la possibilité d’exécuter des transactions de manière efficace. Le mode Instant Swap et l’emprunt de frais de gaz sont des options avancées qui améliorent encore l’expérience utilisateur en permettant aux traders d’éviter les opportunités manquées en raison de transactions lentes ou de frais de gaz insuffisants. En tant que portefeuille décentralisé non dépositaire, Bitget Wallet garantit aux utilisateurs un contrôle total sur leurs actifs on-chain, préservant ainsi la sécurité de leurs transactions.

Alvin Kan, directeur des opérations de Bitget Wallet, a souligné : « Les memecoins alimentent une activité importante, notamment sur Solana, où des communautés fortes et des développeurs innovants redynamisent le marché. Cependant, cet espace regorge de défis allant de la surcharge de jetons à la manipulation du marché. En fournissant aux traders les outils nécessaires pour identifier, analyser et échanger des memecoins de manière stratégique, la boîte à outils de Bitget Wallet leur permet d’évoluer en toute confiance dans cet univers en évolution rapide ». En répondant à ces besoins critiques, Bitget Wallet se positionne comme une ressource vitale pour les traders qui souhaitent surfer sur la vague des memecoins sur les principaux réseaux.

À propos de Bitget Wallet

En réunissant des possibilités infinies au sein d’un seul portefeuille non dépositaire, Bitget Wallet représente l’incarnation ultime du Web3. Avec plus de 40 millions d’utilisateurs, il offre des services on-chain complets, avec notamment la gestion d’actifs, les échanges instantanés, les récompenses, le jalonnement, les outils de trading, les données de marché en direct, un navigateur DApp et une place de marché NFT. Conçu pour tous, des débutants jusqu’aux traders avancés, il prend en charge les options de portefeuille mnémonique, MPC et AA. Avec des connexions à plus de 100 blockchains, plus de 20 000 DApps et plus de 500 000 jetons, Bitget Wallet vous permet de bénéficier d’un trading multi-chaînes fluide sur des centaines de DEX et de ponts inter-chaînes, ainsi que d’un fonds de protection de 300 millions de dollars pour vos actifs numériques.

