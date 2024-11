EMGA obtient 210 millions de dollars américains de la EIB pour BTG Pactual (Brésil)

LONDRES, 26 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) annonce, ce jour, avoir obtenu un financement par emprunt de 210 millions de dollars américains pour son client de longue date basé au Brésil, BTG Pactual.

Le prêt de 210 millions de dollars américains a été accordé par la EIB et la transaction s’inscrit dans la continuité d’opérations précédentes.

Sajeev Chakkalakal, Directeur général et Responsable de la banque d’investissement chez EMGA, a déclaré : « Une fois de plus, nous sommes ravis d’avoir organisé cette transaction historique visant à financer le portefeuille de prêts verts de BTG en vue de retombées positives nettes sur la durabilité de l’environnement et du climat. La EIB reste un investisseur clé pour EMGA et nous sommes fiers de l’avoir aidée à renforcer sa présence au Brésil dans le cadre de sa stratégie mondiale ».

Jeremy Dobson, Directeur général et Chef des opérations chez EMGA, a ajouté : « Ce fut un plaisir de travailler à nouveau avec BTG sur un financement supplémentaire auprès d’une nouvelle institution financière de développement (IFD). Nous nous réjouissons de poursuivre nos excellents résultats en matière de financement au Brésil et dans le reste de l’Amérique latine ».

BTG Pactual : BTG est la plus grande banque d’investissement d’Amérique latine, la 6e banque du Brésil en termes de capitaux propres et un acteur clé dans l’octroi de prêts et de garanties à un large éventail de clients, des PME aux grandes entreprises. BTG est une banque pionnière dans la promotion du financement de la lutte contre le changement climatique au Brésil et joue un rôle décisif dans la canalisation des ressources vers des projets ayant un impact positif sur la communauté.

EIB : La European Investment Bank (EIB), est la banque d’investissement de l’Union européenne et la plus grande institution financière multilatérale au monde. La EIB finance et investit à la fois par le biais de capitaux propres et de solutions d’emprunt et se concentre sur les domaines du climat, de l’environnement, des petites et moyennes entreprises (PME), du développement, de la cohésion et des infrastructures.

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA), dont les bureaux sont basés à Londres et à New York, vient en aide aux établissements financiers et aux entreprises à la recherche de nouveaux capitaux d’emprunt ou de capitaux propres. L’équipe multinationale d’EMGA possède collectivement des dizaines d’années d’expérience dans la conclusion de plus de 9 milliards USD de transactions d’emprunt et de capital-investissement pour leurs clients sur les marchés émergents et les économies frontières du monde, y compris le Brésil qui reste un marché stratégique. Avec une expérience reconnue dans la formation de capital et le conseil stratégique à travers divers cycles économiques, EMGA continue d’offrir une vaste couverture géographique et une gamme de services diversifiée, consolidant ainsi sa place sur le marché en tant que banque d’investissement de premier plan spécialisée dans les marchés émergents.

Contact : info@emergingmarketsglobaladvisory.com

