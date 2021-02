AMSTERDAM, 18 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Expereo, fournisseur mondial de solutions Internet gérées, d’accès au Cloud et de SD-WAN, annonce l’acquisition de Videns IT Services, un fournisseur de solutions SD-WAN & SASE nouvelle génération, renforçant ainsi les capacités de transformation et de gestion du réseau SD-WAN d’Expereo pour ses clients d’entreprises multinationales.

Videns IT Services est un prestataire de services gérés indépendants du réseau, qui fournit des services de Secure Access Service Edge (SASE) et de SD-WAN entièrement gérés.

Cette acquisition illustre l’ambition et l’engagement d’Expereo à simplifier le réseautage mondial et l’accès au Cloud grâce à des solutions d’accès au réseau et au Cloud flexibles, agiles et sécurisées pour les entreprises multinationales. L’acquisition de Videns renforcera l’offre SDWAN d’Expereo avec une expérience approfondie du secteur et un savoir-faire dans les principales solutions SDWAN et SASE, ajoutant de la profondeur et de l’ampleur à son réseau mondial de nouvelle génération et à ses solutions d’accès au Cloud.

« L’expertise de Videns s’appuie sur les implémentations de SD-WAN pour de nombreux clients d’entreprises nationales comme multinationales. Depuis 2012, nous n’avons jamais cessé d’investir dans de bons partenariats et de bonnes technologies qui nous ont permis de nous établir comme l’un des chefs de file des services gérés SDWAN et SASE », a déclaré Ruud van Straaten, directeur général de Videns.

« La position de leader mondial d’Expereo dans les services de réseau gérés nouvelle génération axés sur Internet est la pierre angulaire idéale pour que l’équipe Videns atteigne une portée et une présence mondiales. Rejoindre Expereo nous permettra d’investir davantage et d’étendre le développement de solutions SDWAN et SASE de premier plan avec nos partenaires technologiques, en continuant à servir nos clients grâce à notre expertise des meilleures pratiques tout au long de leur parcours de transformation du réseau », explique M. van Straaten.

« Videns possède un riche historique et s’est créée très tôt une position de leader du marché dans les services gérés SDWAN et SASE. L’équipe, les capacités et la reconnaissance du marché de Videns alimentent notre ambition de leadership mondial sur le marché SDWAN et SASE nouvelle génération, en guidant nos clients d’entreprise tout au long de leurs défis de transformation du réseau et en fournissant un accès au Cloud de qualité supérieure, agile et rentable, ainsi que des solutions de réseau mondiales », explique Irwin Fouwels, PDG d’Expereo. « Videns va droit au but, passe des paroles aux actes, en se basant sur une riche expérience et des cas d’utilisation de la clientèle ; un ajustement parfait dans tous les aspects avec Expereo », ajoute M. Fouwels.

À propos de Videns IT Services

Fondée en 2012, Videns IT Services est le premier fournisseur de services indépendants du réseau de solutions gérées SD-WAN et SASE. Videns est l’alternative pour les entreprises qui cherchent à remplacer leurs services de télécommunications traditionnels par des services WAN flexibles, rentables, compatibles avec le Cloud et sécurisés. Videns allie une connaissance approfondie des clients à un savoir-faire spécialisé en SD-WAN et en SASE. Videns prend en charge plus de 45 clients d’entreprises multinationales avec 3 500 sites clients dans 70 pays.

À propos d’Expereo

Expereo est le plus grand fournisseur de solutions de réseaux gérés, notamment des services mondiaux de connectivité Internet, de SD-WAN et d’accélération du Cloud. Expereo est le partenaire de confiance de 30 % des entreprises figurant dans le palmarès Fortune 500, et soutient des sites d’entreprises et de gouvernements dans le monde entier, aidant à améliorer la productivité de chaque entreprise au moyen de performances Internet flexibles et optimales.

En février 2021, la société internationale de capital de croissance et de rachat Vitruvian Partners a acquis une participation majoritaire dans Expereo, aux côtés du cabinet de capital-investissement européen de premier plan Apax Partners sas, et de la direction de la société.

