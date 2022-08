Anaqua est reconnue pour ses offres légales en matière de PI PATTSY WAVE et AQX Law Firm.

La récompense de G2 et le classement dans la liste des finalistes du prix SaaS soulignent deux années d’investissements et de croissance réussis dans le domaine de l’offre juridique.

BOSTON, 18 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Anaqua, le fournisseur leader de l’innovation et de la technologie de gestion de la Propriété Intellectuelle (PI), a été reconnu par le site d’évaluation de logiciels G2 et nommé aux Software as a Service (SaaS) Awards pour ses offres destinées aux Conseils en PI (CPI). Le logiciel de gestion des dossiers PI, PATTSY WAVE® , a obtenu trois badges G2 2022 et sa plateforme de gestion de la propriété intellectuelle, AQX Law Firm, a été sélectionnée pour les SaaS 2022 dans la catégorie “Meilleur produit SaaS pour le droit et les services juridiques”.

“Au cours de ces deux dernières années, nous avons activement renforcé et étendu nos offres de gestion de la PI pour les Conseils en PI par le développement organique de nos produits ainsi que par l’acquisition stratégique et l’intégration réussie de fournisseurs de technologies et de services spécialisés dans la PI”, a déclaré Bob Romeo, PDG d’Anaqua. “Nous avons continué à développer notre équipe et nos capacités à l’échelle internationale pour mieux servir les CPI et cette récompense confirme que nos investissements ont aidé les conseils du monde entier dans leur cabinet.”

Le logiciel PATTSY WAVE d’Anaqua® est un logiciel de gestion de dossiers PI puissant et automatisé avec une logique métier intégrée pour rendre les opérations de Propriété Intellectuelle plus efficaces, réduire les risques et améliorer la précision. Il est conçu pour les professionnels de la PI qui recherchent un logiciel pour augmenter leur productivité et évoluer avec eux au fur et à mesure de leurs besoins. Les trois badges de G2, Leader, Easiest to Use et Momentum Leader, sont attribués sur la base des avis publiés par nos clients et constituent une indication forte de leur grande satisfaction à l’égard de ce logiciel.

En plus de ces récompenses, PATTSY WAVE® a obtenu les meilleurs scores pour cinq autres critères de satisfaction :

Facilité à faire des affaires avec l’entreprise à 95%

Facilité des démarches administratives à 90%

Accompagnement et support client de qualité à 89%

Facilité d’utilisation du logiciel à 88%

Intention de renouveler l’abonnement à 82%

“Nous sommes honorés de recevoir trois badges G2 grâce à nos fonctionnalités conviviales et nous nous engageons à continuer à écouter les besoins de nos clients pour mieux les servir grâce aux améliorations de nos produits,” dit Domenic Leo, Vice Président & Directeur Général, Cabinets d’avocats chez Anaqua. “Ces badges démontrent que notre approche centrée sur nos clients, en travaillant étroitement avec eux, s’avère être un succès.”

En plus des récompenses G2, AQX Law Firm d’Anaqua a été nommé sur la liste des finalistes des SaaS Awards dans la catégorie du meilleur produit SaaS pour le droit et les services juridiques pour augmenter la productivité et réduire les risques en simplifiant le flux de travail des cabinets conseils, en gardant la Propriété Intellectuelle en sécurité pour les clients et en offrant des informations utiles aux équipes de Propriété Intellectuelle. Les SaaS Awards récompensent les solutions SaaS exceptionnelles en fonction de leur portée mondiale et de leur caractère innovant.

Les récompenses G2 et SaaS viennent après deux années de croissance réussie dans l’espace de la propriété intellectuelle légale. Au cours des derniers mois, Anaqua a annoncé l’expansion de PATTSY WAVE ® au marché européen et l’acquisition du logiciel intelligent de capture de temps WiseTime, restant concentré sur l’excellence des produits de propriété intellectuelle dans le monde entier. Avec WiseTime, les clients d’Anaqua auront maintenant accès à l’outil leader de l’industrie pour la fonctionnalité intégrée de temps et de facturation de la Propriété Intellectuelle.

Apprenez-en plus sur la façon dont les solutions innovantes d’Anaqua aident les entreprises et les cabinets conseils à obtenir un véritable avantage concurrentiel de leur Propriété Intellectuelle sur anaqua.com.

À propos d’Anaqua

Anaqua, Inc. est un fournisseur de premier plan de solutions technologiques et de services intégrés de gestion de la propriété intellectuelle (PI) pour les entreprises et les cabinets conseils. Ses solutions logicielles de gestion de la PI, AQX et PATTSY WAVE, offrent toutes deux des flux de travail de meilleures pratiques avec des analyses de données et des services technologiques pour créer un environnement intelligent conçu pour informer la stratégie de PI, permettre la prise de décision en matière de PI et rationaliser les opérations de PI, adaptées aux besoins de chaque segment. Aujourd’hui, près de la moitié des 100 premiers déposants de brevets américains et des marques mondiales, ainsi qu’un nombre croissant de cabinets d’avocats dans le monde utilisent les solutions Anaqua. Plus d’un million de cadres, d’avocats, de parajuristes, d’administrateurs et d’innovateurs utilisent la plateforme pour leurs besoins de gestion de la PI. Les opérations globales de la société sont basées à Boston, avec des bureaux aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. Pour plus d’informations, veuillez visiter anaqua.com, ou le site LinkedIn d’Anaqua.