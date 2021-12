Anaqua travaille avec Lilium pour aider au pilotage des processus essentiels de gestion de la PI

La compagnie d’aviation allemande va utiliser la plateforme AQX d’Anaqua pour améliorer ses performances en termes de gestion de l’innovation, d’analyse de la PI et de collaboration avec les parties prenantes

BOSTON, 09 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Anaqua , le fournisseur leader de solutions de gestion de l’innovation et de la propriété intellectuelle, a annoncé aujourd’hui que la société d’aviation Lilium, basée à Munich, qui se positionne en leader mondial de la mobilité aérienne régionale et durable, utilisera la plateforme AQX d’Anaqua pour l’aider à piloter ses processus critiques d’innovation et de gestion de la propriété intellectuelle.

Avec le Lilium Jet, un jet entièrement électrique à décollage et atterrissage verticaux, offrant une charge utile inégalée, un faible niveau de bruit et des performances élevées, sans aucune émission, Lilium crée un mode de transport à grande vitesse durable et accessible pour les personnes et les marchandises. En collaboration avec les leaders de l’aérospatiale, de la technologie et des infrastructures, les opérations commerciales devraient commencer en 2024.

Quand il a fallut choisir un système pour répondre à ses besoins croissants en matière d’innovation et de gestion de la PI, Lilium a opté pour Anaqua. Lilium utilisera le logiciel AQX d’Anaqua pour améliorer la gestion de l’innovation (de la capture et l’évaluation des idées jusqu’au dépôt), l’analyse de la PI et les processus de liberté d’exploitation (FTO), les dossiers et les rapports, ainsi que la collaboration entre la société, les inventeurs et les avocats externes. AQX fournira des analyses de brevets intégrées à travers la solution AcclaimIP d’Anaqua, de même qu’un module spécialisé de gestion des marques. Le renouvellement des brevets et des marques seré géré par Anaqua Services.

Wulf Höflich, responsable de la propriété intellectuelle – ingénierie de Lilium, a déclaré : “Nous recherchions un fournisseur de solutions qui pourrait travailler comme une extension de notre équipe pour nous aider à gérer nos processus critiques d’innovation et de gestion de la PI. Il devait être en mesure de fournir d’excellents outils de gestion des dossiers et de production de rapports, des analyses détaillées de la propriété intellectuelle et des capacités de recherche FTO, et permettre une collaboration transparente entre nos différentes parties prenantes. Et tout cela devait être mis en œuvre rapidement. Anaqua a été capable de répondre à tous ces critères.”

Bob Romeo, PDG d’Anaqua, commente : “Lilium est un véritable leader dans le domaine très innovant de la mobilité aérienne, et possède une gamme impressionnante de technologies uniques et propriétaires. Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec Lilium, en fournissant un système intégré de gestion de la PI qui soutiendra et améliorera leur innovation globale et leur excellence opérationnelle, et aidera à protéger leurs précieux actifs de PI.”

