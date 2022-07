Des pasteurs et des dirigeants de l’Église de toute l’Amérique participent à un séminaire sur la Bible

NEW YORK, 8 juillet 2022 /PRNewswire/ — Des pasteurs et des dirigeants de l’Église se sont réunis le 4 juillet pour un séminaire visant à révéler les secrets de la Bible et de l’Apocalypse. L’événement a été organisé par l’Église Shincheonji de Jésus « New Heaven New Earth », le Temple du Tabernacle du Témoignage, et a été diffusé dans le monde entier via la chaîne YouTube de l’Église. Parmi les participants figuraient des pasteurs et des dirigeants de toute l’Amérique du Nord et du Sud.

Le séminaire, intitulé « Testifying to the 66 Books of the Bible’s Secrets of the Kingdom of Heaven and the New Covenant, the Revelation » (Le témoignage des 66 livres de la Bible sur les secrets du Royaume des Cieux et de la Nouvelle Alliance, l’Apocalypse), intervient après la conclusion des séminaires en ligne qui ont commencé à être diffusés en octobre 2021. Ces séminaires ont présenté le contenu du programme d’introduction, intermédiaire et avancé du Zion Christian Mission Center, le centre d’enseignement biblique de l’Église Shincheonji, qui explique gratuitement la Bible en toute simplicité.

Les séminaires ont été couronnés de succès avec 21 millions de vues sur YouTube. L’Église Shincheonji a également annoncé qu’elle formera 100 000 diplômés du Zion Christian Mission Center en 2022.

L’orateur principal, le président de l’Église Shincheonji Lee Man-hee, a attesté que Jésus a reçu le livre de l’Apocalypse de Dieu et l’a accompli aujourd’hui.

« Si le témoignage sur tout le livre de l’Apocalypse et le témoignage sur la Révélation de l’Ancien et du Nouveau Testament par chapitre révélé par Shincheonji est correct, alors ne devriez-vous pas croire ? » a demandé le président Lee.

Le président Lee a également appelé à l’unité au sein du christianisme.

« C’est la parole de Dieu, pour tous », affirme le président Lee. « Par conséquent, nous devons réparer les choses qui sont incorrectes et, en accord avec Dieu et Jésus, nous devons être unis ensemble. Voilà ce que je crois. »

« Testifying to the 66 Books of the Bible’s Secrets of the Kingdom of Heaven and the New Covenant, the Revelation » est disponible sur YouTube. Pour plus d’informations, consultez le site Web www.scjamericas.org.

CONTACT POUR LES MÉDIAS : Gina Del Gigante, 16466287365, revelation@scjamericas.org