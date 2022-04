Dual Miners introduit officiellement 3 plateformes de minage

HELSINKI, Finlande, 14 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Dual Miners ( www.dualminers.com/ ) a franchi la barre des 20 millions USD en pré-commandes. Dual Miners a annoncé l’introduction officielle de trois plateformes de minage qui ont le potentiel de changer l’industrie mondiale des cryptomonnaies.

Dual Miners a employé la technologie de puce ASIC pour créer trois solutions préconfigurées visant à faciliter leur utilisation et promettre un retour sur investissement en seulement un mois, dirigées par certains des spécialistes les plus expérimentés du secteur du minage de cryptomonnaies.

DualPro, DualPro Max et le plus récent DualPremium sont les produits actuels de l’entreprise, qui prennent en charge des opérations rentables sur la blockchain de choix, selon un communiqué.

Dual Miners est une société de conception et de fabrication de puces établie à Londres, avec des bureaux en Finlande, en Corée du Sud et en Australie. Elle dispose d’un certain nombre d’équipes ayant une compréhension approfondie, entre autres, de la technologie blockchain et de la conception technologique.

La société fournit des unités de traitement graphique aux consommateurs en plus de fournir des services de développement de portefeuilles de cryptomonnaies. Elle possède des bureaux sur trois continents. Grâce à sa vaste expérience sur le marché, Dual Miners a acquis un nom solide dans l’industrie de la blockchain.

En conséquence, Dual Miners couvrira à la fois les droits d’expédition et d’importation, permettant aux consommateurs de ne pas dépenser plus que le coût de l’appareil et d’obtenir tout ce dont ils ont besoin pour se lancer sans encourir de frais supplémentaires.

À propos de Dual Miners

Dual Miners, qui se classe en tant que première société de minage double au monde, a été fondée en 2015 dans le but de développer et de vendre les principaux mineurs de cryptomonnaies qui utilisent respectivement la technologie SHA-256 ou Scrypt. Avec le DualPro, nous avons décidé de fournir plus de puissance à un coût inférieur à celui qui était auparavant disponible. Dual Miners a son siège social à Londres, au Royaume-Uni, et possède des bureaux dans d’autres lieux à travers le monde. Pour en savoir plus sur la société, rendez-vous sur le site www.dualminers.com .

