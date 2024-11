Lors de la conférence des partenaires, BYD souligne l’importance de l’étroite collaboration qu’elle entretient avec ses partenaires sur le marché du stockage d’énergie

SHENZHEN, Chine, 19 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — BYD Co. Ltd. élargit son programme de partenariat pour les solutions de stockage d’énergie BYD. Dans le cadre de ce programme, BYD a organisé en novembre 2024 une conférence des partenaires au siège de BYD, au cours de laquelle les partenaires ont eu l’occasion de faire part de leurs expériences, d’échanger avec l’équipe technique et de découvrir en avant-première les nouveaux produits et services à venir.

« En investissant continuellement dans la recherche et le développement ainsi que dans les installations de production, BYD est en mesure de garantir que ses solutions de stockage d’énergie sont non seulement à la pointe de l’innovation, mais qu’elles sont également produites selon les normes de sécurité les plus élevées et de manière rentable », a déclaré Yin Xiaoqiang, directeur général de BYD Energy Storage. « Le dialogue actif que nous entretenons avec nos partenaires et nos clients constitue un autre facteur important pour le développement de nos produits. C’est la raison pour laquelle notre programme de partenariat inclut des réunions régulières avec nos partenaires du secteur de la distribution et de l’installation. Après avoir examiné leurs commentaires et leurs suggestions avec la plus grande attention, nous faisons évoluer nos solutions de manière à les aider à répondre aux demandes actuelles et futures en matière d’utilisation et de stockage efficaces des énergies renouvelables. »

L’un des principaux objectifs de cette conférence organisée par BYD était de mieux comprendre les défis actuels du marché auxquels ses partenaires sont confrontés ainsi que la manière dont les solutions de stockage d’énergie peuvent les aider à y faire face :

De nombreux grossistes et installateurs ont ainsi signalé que leurs clients hésitaient actuellement à investir dans le photovoltaïque et les technologies associées alors que le marché connaît un ralentissement.

Ils ont toutefois confirmé que des solutions telles que la série BatteryBox les ont aidés à gagner des clients, car le photovoltaïque et le stockage d’énergie deviennent de plus en plus indissociables.

La puissance de charge élevée des systèmes BYD BatteryBox s’avère très avantageuse, notamment au vu des nouvelles tendances telles que la charge bidirectionnelle et la tarification dynamique de l’électricité.

La conférence a également été l’occasion pour les partenaires de découvrir en avant-première les nouveaux produits et services à venir du portefeuille de technologies de stockage d’énergie de BYD. En plus de la conférence des utilisateurs et d’une visite du siège social de BYD, les partenaires ont eu l’occasion de découvrir les coulisses de l’une des installations de production les plus avancées de BYD. Depuis mai 2023, le parc industriel de Nanning est spécialisé dans la recherche et le développement ainsi que dans la fabrication de cellules et de systèmes de stockage d’énergie – des matières premières jusqu’aux produits finis – et comprend une base de production de 55 GWh destinée aux cellules et systèmes de stockage d’énergie.

