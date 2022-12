POWERCHINA offre un nouvel exemple de coopération Chine-Côte d’Ivoire au profit du peuple

PÉKIN, 8 décembre 2022 /PRNewswire/ — Un reportage de : CRI Online :

POWERCHINA met en œuvre les concepts de consultation approfondie, de contribution conjointe et de bénéfices partagés, avec tout son cœur et sa sincérité, en Côte d’Ivoire, un pays d’Afrique de l’Ouest éloigné de la mer. La centrale hydroélectrique de Gribo-Popoli construite par POWERCHINA fera du fleuve de Sassandra un nouveau moteur pour le développement socio-économique du pays et de ses voisins.

Ce projet contribuera à atténuer la pénurie d’électricité en Côte d’Ivoire et jouera un rôle positif dans la promotion du développement du Pool énergétique d’Afrique de l’Ouest. Parallèlement, le projet permettra d’économiser de précieuses ressources énergétiques fossiles, de réduire la pollution de l’environnement et d’atténuer la pression environnementale. En outre, il pourra également stimuler efficacement le taux d’emploi, augmenter les recettes fiscales et promouvoir le développement des industries des matériaux et des services de construction. Son exploitation apportera de plus grands avantages sociaux et économiques, jouant un rôle important dans la promotion de l’économie ivoirienne.

Actuellement, différents axes de travail sont en cours de traitement, tels que la construction de l’usine, du déversoir, du barrage, du batardeau, l’excavation de roche et la construction temporaire. Les entreprises de construction ont travaillé ardemment pour surmonter les difficultés technologiques, les conditions géologiques locales complexes, et l’épidémie, reliant les rêves des deux peuples avec la valeur de vivre en harmonie avec les différences.

Kouamo, ingénieur de projet ivoirien, a été encouragé par POWERCHINA, ses avantages à la pointe du secteur et ses riches expériences. Il a exprimé sa profonde gratitude pour la culture d’entreprise et s’est réjoui de la poursuite de la coopération dans les projets de POWERCHINA à l’avenir.