Séminaire mondial sur les centres de données de nouvelle génération

Charles Yang, vice-président principal de Huawei et directeur général de Huawei Data Center Facility, a déclaré lors de son discours d’ouverture : « Alors que la neutralité carbone devient un consensus mondial et que l’économie numérique se développe, l’industrie des centres de données est confrontée à des défis tels qu’une consommation d’énergie élevée, une énorme empreinte carbone, une exploitation et une maintenance difficiles et une faible fiabilité. En réponse à ces défis, les centres de données devront adopter des changements dans la forme du service, son rôle dans l’approvisionnement énergétique et les modèles d’exploitation et de maintenance. Huawei mènera des discussions approfondies avec les clients et les acteurs de l’industrie pour saisir les tendances du marché en temps opportun et promouvoir conjointement le développement vert et durable de l’industrie par une innovation et un investissement continus ».

Sujet 1 : Comment définir les infrastructures de centres de données de nouvelle génération ?

Sanjay Kumar Sainani, vice-président principal mondial et directeur de la technologie (CTO) de Huawei Data Center Business, a suggéré qu’avec la croissance vertigineuse du volume de données et de la puissance de calcul, les centres de données de nouvelle génération évolueront vers une conception écologique et à faible émission de carbone, une expansion élastique de la capacité, un déploiement rapide, une architecture modulaire et simplifiée, et la durabilité.

Les experts du secteur présents à l’événement sont parvenus à un consensus sur les indicateurs de performance clés pour les centres de données de demain : Outre l’efficacité de l’utilisation de l’énergie (PUE), largement utilisée, d’autres mesures clés, notamment l’efficacité de l’utilisation du carbone (CUE), l’efficacité de l’utilisation de l’eau (WUE), l’efficacité de l’utilisation de l’espace (SUE), l’efficacité de l’utilisation du réseau (GUE) et la réduction des émissions polluantes sur le cycle de vie, auront également une incidence sur l’avenir du secteur. Les centres de données de nouvelle génération se caractérisent par une forte utilisation des énergies renouvelables, une efficacité énergétique élevée, une grande fiabilité et une gestion hautement intelligente.

Sujet 2 : Innovations technologiques en matière d’alimentation et de refroidissement pour les centres de données de nouvelle génération

Les systèmes d’alimentation et de refroidissement sont des éléments clés des centres de données. Les experts présents à la réunion estiment que les centres de données de nouvelle génération adopteront l’architecture d’alimentation électrique ultra-simplifiée, la batterie lithium-ion, le refroidissement naturel et le refroidissement liquide. Compte tenu du fait que les énergies renouvelables deviendront la source d’énergie dominante, le développement de centres de données à faible émission de carbone dotés d’une synergie « génération-réseau-charge- stockage » sera la direction principale. En outre, avec le développement des technologies et des politiques de récupération de la chaleur, les centres de données devraient passer de centres grands consommateurs d’énergie à des centres générateurs d’énergie.

Sujet 3 : Comment réaliser l’automatisation des centres de données ?

Enfin, en ce qui concerne la gestion des installations des centres de données, les experts ont déclaré que les technologies numériques seraient davantage intégrées aux systèmes d’alimentation et de refroidissement afin de faciliter la maintenance prédictive, améliorant ainsi la fiabilité du système. Les technologies intelligentes sont également mises à profit pour optimiser l’efficacité énergétique afin d’obtenir le meilleur PUE possible. À l’ère de la réglementation sur le carbone, les technologies jumelles numériques permettront aux centres de données d’assurer une gestion visualisée et précise du carbone tout au long de leur cycle de vie.

L’intelligence collective est mise à contribution pour éclairer l’avenir des centres de données. Fei Zhenfu, directeur technique de Huawei Data Center Facility, a conclu que Huawei continuerait à réaliser des progrès dans le domaine des solutions pour les centres de données, à s’associer à des partenaires pour créer un écosystème ouvert et gagnant-gagnant, et à participer à l’avènement de la nouvelle génération de centres de données.