FMC Corporation annonce un changement de direction dans la région EMEA

FMC Corporation (NYSE : FMC), une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des sciences agricoles, a annoncé aujourd’hui que Marc Hullebroeck, vice-président de FMC et président de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), prendra sa retraite à la fin du mois de juin 2021. Sebastia Pons, actuellement directeur de la stratégie de portefeuille et du marketing stratégique dans la région EMEA, lui succédera.

M. Hullebroeck prendra sa retraite après une carrière de 31 ans chez FMC, et un total de plus de 40 ans dans l’industrie agricole. Pendant la majeure partie de sa carrière, il a dirigé les organisations commerciales de la société en Asie-Pacifique, en EMEA, en Amérique latine et en Amérique du Nord. Depuis 2013, Hullebroeck exerce une supervision managériale de l’activité de santé végétale de l’entreprise et des engagements de tiers, en plus de ses responsabilités régionales, et en 2016, il a établi le centre d’innovation européen de FMC au Danemark.

M. Pons succédera à M. Hullebroeck en tant que président de la région EMEA le 1er juillet 2021. Il sera responsable de la stratégie commerciale et des performances globales de la région et rendra compte à Mark Douglas, président et PDG de FMC. M. Pons a également été élu vice-président de FMC par le conseil d’administration de la société. Il a rejoint FMC en 2017, et a précédemment travaillé chez DuPont Crop Protection pendant plus de 20 ans dans de nombreux rôles commerciaux et fonctionnels régionaux et mondiaux d’envergure croissante. Plus tôt dans sa carrière, M. Pons a occupé divers postes techniques et de recherche aux États-Unis et en Europe.

« Marc a été un leader respecté au sein de FMC et de l’industrie agricole pendant plus de quatre décennies. Tout au long de sa carrière, il a été un défenseur acharné des nouvelles technologies, de l’utilisation responsable des produits agricoles et de la fourniture aux agriculteurs des meilleurs outils possibles pour protéger leurs cultures. Nous le remercions pour ses nombreuses contributions durables à l’entreprise et lui souhaitons une bonne retraite.

Sebas apporte une vaste expérience de l’agriculture à son nouveau rôle de chef de notre région EMEA. Il a travaillé en étroite collaboration avec Marc au cours des quatre dernières années pour développer et étendre notre activité, et je me réjouis de la poursuite de son solide leadership. » a ajouté M. Douglas.

À propos de FMC

