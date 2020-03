La campagne de la Journée internationale des femmes #BiasCorrect de Catalyst revient pour stopper les préjugés sexistes inconscients sur le lieu de travail

La campagne fait participer les hommes et propose un plug-in Slack ainsi que d’autres outils disponibles dans plusieurs langues

NEW YORK, 4 mars 2020 /PRNewswire/ — Catalyst célèbre la Journée internationale des femmes (JIF) 2020 avec le redémarrage de sa campagne à succès #BiasCorrect , pour rompre avec les préjugés inconscients en soulignant la puissance des mots utilisés pour décrire les femmes sur le lieu de travail.

S’appuyant sur le succès de sa campagne #BiasCorrect lors de la JIF 2019 – qui a présenté des images de femmes leaders et influenceuses, telles que Hillary Clinton et Sheryl Sandbergn, partageant les paroles tendancieuses qui sont employées pour les décrire sur leur lieu de travail, ainsi qu’un plug-in Slack permettant de corriger les termes à caractère sexiste – la campagne de cette année s’est développée pour inclure des hommes. L’objectif consiste à démontrer que les femmes et les hommes partageant les mêmes talents et compétences sont souvent décrits de manière très différentes, ce qui crée des barrières susceptibles d’affecter négativement la progression des femmes.

D’après les estimations, la campagne de l’an dernier, en partenariat avec Burns Group , société de transformation des marques dirigée par des femmes, a attiré 188,5 millions de personnes, et le hashtag #BiasCorrect a suscité l’intérêt de plus de 32 millions d’utilisateurs sur Twitter. La page Web #BiasCorrect a reçu plus de 114 000 visites de 89 pays répartis sur six continents, et depuis 2019, près de 300 équipes professionnelles ont téléchargé le plug-in #BiasCorrect dans Slack.

« La réponse à la campagne #BiasCorrect de l’an dernier a confirmé que de nombreuses personnes ignorent l’impact des préjugés sexistes inconscients sur le lieu de travail. Par conséquent, nous avons considérons qu’il était important de continuer à informer le monde entier sur la manière dont le langage affecte l’inclusion », a déclaré Lorraine Hariton, PDG de Catalyst. « Nous savons que le problème n’est pas réglé, et nous engageons les hommes en tant que partenaires de genre dans le cadre de notre campagne #BiasCorrect 2020, afin de mettre un terme aux préjugés et d’aider les femmes à progresser. »

Le générateur de photo avec un terme sexiste de la campagne #BiasCorrect de cette année est disponible en anglais, en français, en allemand, en espagnol et en japonais.

L’outil plug-in Slack de la campagne #BiasCorrect est disponible en anglais, en français, en allemand et en espagnol. Le plug-in, mis à jour par WillowTree pour la campagne 2020, tague les préjugés inconscients dans les conversations en temps réel sur des plateformes de messagerie instantanée professionnelle telles que Slack, et identifie les termes qui engendrent des stéréotypes sexistes préjudiciables en suggérant des alternatives, telles que « passionnée » pour remplacer « émotive » et « patronne » pour remplacer « autoritaire ». Il est disponible sous forme de code open source, et peut être adapté à d’autres plateformes de messagerie instantanée.

Le site Web #BiasCorrect présente des témoignages vidéo de dirigeantes et influenceuses ayant été confrontées à des préjugés sexistes ; des publications personnalisables à télécharger pour les réseaux sociaux ; ainsi que des informations sur la manière dont les individus et les entreprises peuvent lutter contre les préjugés inconscients, notamment un outil de téléchargement de photo permettant aux hommes et aux femmes d’ajouter leurs propres termes #BiasCorrect.

« Nous avons considéré qu’il était important d’étendre nos travaux avec Catalyst pour rendre la campagne #BiasCorrect encore plus inclusive », a déclaré Joanne McKinney, PDG de Burns Group. « La triste vérité, c’est que les préjugés sexistes sont universaux — et la présence mondiale de Catalyst lui permet de créer des outils de grande envergure, qui favorisent le changement. »

Catalyst invite les individus et les entreprises à se rendre sur la page Web #BiasCorrect , qui fournit des ressources permettant à la fois aux hommes et aux femmes de comprendre, stopper, et corriger les préjugés inconscients. La campagne sera également présentée dans plusieurs régions et villes sur des affiches situées dans des arrêts de bus et des ascenseurs. Bank of America est le sponsor principal de cette campagne.

À propos de Catalyst

Catalyst est une organisation mondiale à but non lucratif qui travaille aux côtés de quelques-uns des PDG les plus puissants au monde et d’entreprises de premier plan, afin de contribuer à bâtir des lieux de travail qui œuvrent en faveur des femmes. Créée en 1962, Catalyst encourage le changement grâce à des recherches pionnières, des outils concrets et des solutions éprouvées, afin d’accélérer et de faire progresser les femmes en direction du leadership — dans la mesure où le progrès des femmes constitue un progrès pour tous.

À propos de Burns Group

Burns Group est une société de transformation des marques qui co-crée avec audace l’avenir des marques, à la fois récentes et anciennes. Nous apportons du courage aux marques établies et de l’expérience aux startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur burnsgroupnyc.com

