Love Home Swap nomme Célia Pronto en tant que nouvelle directrice générale

LONDRES, 4 février 2020 /PRNewswire/ — Love Home Swap, l’un des plus grands réseaux d’échange de logements entre membres au monde, a annoncé aujourd’hui la nomination de Célia Pronto en qualité de nouvelle directrice générale de la société.

Célia Pronto rejoint le siège londonien de Love Home Swap deux ans seulement après le rachat de la société par RCI, la plus grande entreprise d’échange de séjours de vacances au monde. La jeune entreprise en plein essor basée à Londres révolutionne le marché du partage de logements en offrant aux voyageurs en quête d’aventures une plateforme simple et sécurisée pour choisir leur destination et organiser un échange avec un autre voyageur avant de se détendre et de passer des vacances paisibles sans avoir à payer de lourds frais d’hébergement.

Avec les milliers de logements exceptionnels disponibles dans plus de 100 pays tout autour du monde, les voyageurs peuvent sans problème trouver un endroit sublime où séjourner grâce au réseau de Love Home Swap, pour une fraction du prix d’une chambre d’hôtel traditionnelle.

Avant de rejoindre Love Home Swap, Célia Pronto travaillait pour Casual Dining Group, où elle officiait en tant que directrice du service client et du service numérique de la société, assurant la supervision de plus de 250 restaurants dans tout le Royaume-Uni. Forte de plus de 20 ans d’expérience au sein de grandes entreprises comme de start-ups actives dans les secteurs des voyages et de l’hôtellerie, de la vente au détail, de la technologie et du commerce électronique, elle dispose de compétences spécifiques en matière de développement d’innovations numériques et de stratégies de croissance dans les entreprises grand public et multicanal.

« Célia rejoint Love Home Swap à un moment idéal pour la société, qui passe de l’étape de jeune entreprise à celle de croissance accélérée », a indiqué Olivier Chavy, président de RCI. « Le marché du partage de logements gagne en popularité et nous sommes bien positionnés pour permettre aux voyageurs de profiter des offres de logements haut de gamme proposées aux membres de Love Home Swap dans le monde entier. »

Originaire du Mozambique, Célia Pronto est titulaire d’un MBA de l’Université de Hull au Royaume-Uni, et d’un bachelor en commerce obtenu à l’université de Natal (Durban) en Afrique du Sud. Parlant quatre langues, elle participe également à un certain nombre de conseils d’entreprise en qualité d’administratrice non exécutive.

Love Home Swap est une communauté mondiale d’échange de logements haut de gamme réservée aux membres qui permet aux voyageurs de découvrir le monde grâce au partage de logements. Avec une offre de plus de 10 000 logements de membres dans 100 pays, les voyageurs ont la possibilité de partir en vacances à moindres frais en échangeant leur logement avec des personnes partageant les mêmes valeurs dans le monde.

